HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

¿Por qué el congresista Guillermo Bermejo se irá a prisión? Esta es la sentencia

El congresista Guillermo Bermejo ha sido condenado a 15 años de prisión y sería recluido hasta el 2040. Asimismo, el Poder Judicial le impuso una multa de S/ 10,000 como reparación civil.

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo. Foto: LR
Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo. Foto: LR

El congresista de la bancada Voces del Pueblo - Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, ha sido condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. La sentencia fue dictada por el Poder Judicial, que determinó que el legislador estuvo vinculado a Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009, donde operaba bajo el alias de "Camarada Che".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el fallo judicial, Bermejo integró las filas de esta organización subversiva, un grupo que perpetró numerosos actos de violencia en el país, principalmente en las décadas de los 80 y 90. Además, el Poder Judicial impuso a Bermejo una multa de S/ 100.000 como reparación civil.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

lr.pe

En un principio, la Fiscalía había solicitado una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, el Poder Judicial dictó una pena de 15 años. Según el tribunal, Bermejo tuvo un rol activo en campamentos ilegales de Sendero Luminoso, donde participó en actividades de adoctrinamiento. Durante estas reuniones, que también contaron con la presencia de los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino, el congresista habría consolidado su vínculo con la organización.

Ante esta decisión, la defensa de Bermejo mostró su rechazo y anticipó que presentará los recursos legales pertinentes tan pronto como reciba la notificación oficial.

Además, el PJ ordenó la inhabilitación del congresista y la suspensión de sus derechos políticos. Esta sentencia también afectaría sus aspiraciones políticas, ya que Bermejo había mostrado interés en postularse para la presidencia en las próximas elecciones bajo la alianza electoral 'Venceremos'. Sin embargo, el fallo judicial le impide seguir adelante con esa candidatura.

Bermejo niega cargos en su contra

Durante el juicio, Bermejo rechazó las acusaciones de vinculación con Sendero Luminoso y aseguró que se trataba de una persecución política. Argumentó que su presencia en la zona del Vraem respondía a su labor social y política en comunidades afectadas por el conflicto. Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para probar su afiliación al grupo terrorista.

PUEDES VER: Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

lr.pe

Simultáneamente, Bermejo enfrenta otro proceso judicial, esta vez junto al congresista Guido Bellido, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Ambos están acusados de intentar intimidar al testigo Eddy Villarroel, conocido como “Sacha”, en una investigación relacionada con el caso de Vladimir Cerrón. La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión para los parlamentarios en este nuevo expediente.

¿Quién es Guillermo Bermejo?

Guillermo Bermejo se hizo conocido sobre todo por ser parte del partido Perú Libre. Es congresista de la bancada Voces del Pueblo - Juntos por el Perú y ha estado en el ojo público por su cercanía con la izquierda del país y por sus posturas a favor de aumentar el rol del Estado en la economía y apoyar políticas sociales.

Notas relacionadas
Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo

LEER MÁS
“Jerí cometió un error, no debió asumir”, afirma congresista Guillermo Bermejo

“Jerí cometió un error, no debió asumir”, afirma congresista Guillermo Bermejo

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por afiliación a Sendero Luminoso

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por afiliación a Sendero Luminoso

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
RMP cuestiona a Óscar Arriola por llamar "héroe" a Luis Magallanes: "¿Y así quieren que no haya marcha?"

RMP cuestiona a Óscar Arriola por llamar "héroe" a Luis Magallanes: "¿Y así quieren que no haya marcha?"

LEER MÁS
Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

LEER MÁS
Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025