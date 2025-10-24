¿Por qué el congresista Guillermo Bermejo se irá a prisión? Esta es la sentencia

El congresista de la bancada Voces del Pueblo - Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, ha sido condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. La sentencia fue dictada por el Poder Judicial, que determinó que el legislador estuvo vinculado a Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009, donde operaba bajo el alias de "Camarada Che".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con el fallo judicial, Bermejo integró las filas de esta organización subversiva, un grupo que perpetró numerosos actos de violencia en el país, principalmente en las décadas de los 80 y 90. Además, el Poder Judicial impuso a Bermejo una multa de S/ 100.000 como reparación civil.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

En un principio, la Fiscalía había solicitado una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, el Poder Judicial dictó una pena de 15 años. Según el tribunal, Bermejo tuvo un rol activo en campamentos ilegales de Sendero Luminoso, donde participó en actividades de adoctrinamiento. Durante estas reuniones, que también contaron con la presencia de los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino, el congresista habría consolidado su vínculo con la organización.

Ante esta decisión, la defensa de Bermejo mostró su rechazo y anticipó que presentará los recursos legales pertinentes tan pronto como reciba la notificación oficial.

Además, el PJ ordenó la inhabilitación del congresista y la suspensión de sus derechos políticos. Esta sentencia también afectaría sus aspiraciones políticas, ya que Bermejo había mostrado interés en postularse para la presidencia en las próximas elecciones bajo la alianza electoral 'Venceremos'. Sin embargo, el fallo judicial le impide seguir adelante con esa candidatura.

Bermejo niega cargos en su contra

Durante el juicio, Bermejo rechazó las acusaciones de vinculación con Sendero Luminoso y aseguró que se trataba de una persecución política. Argumentó que su presencia en la zona del Vraem respondía a su labor social y política en comunidades afectadas por el conflicto. Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para probar su afiliación al grupo terrorista.

PUEDES VER: Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Simultáneamente, Bermejo enfrenta otro proceso judicial, esta vez junto al congresista Guido Bellido, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Ambos están acusados de intentar intimidar al testigo Eddy Villarroel, conocido como “Sacha”, en una investigación relacionada con el caso de Vladimir Cerrón. La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión para los parlamentarios en este nuevo expediente.

¿Quién es Guillermo Bermejo?

Guillermo Bermejo se hizo conocido sobre todo por ser parte del partido Perú Libre. Es congresista de la bancada Voces del Pueblo - Juntos por el Perú y ha estado en el ojo público por su cercanía con la izquierda del país y por sus posturas a favor de aumentar el rol del Estado en la economía y apoyar políticas sociales.