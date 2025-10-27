HOYSuscripcion LR Focus

Política

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

La congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial ingresó al Parlamento por el partido de Perú Libre en 2021 con menos de 9.000 votos. Lucinda Vásquez representa a la región de San Martín desde el Palacio Legislativo.

La congresista de izquierda fue captada mientras su asesor le corta las uñas de los pies. Foto: Composición/LR
La congresista de izquierda fue captada mientras su asesor le corta las uñas de los pies. Foto: Composición/LR

Un hecho inusual ocurrió en el Congreso de la República. Un informe periodístico reveló una fotografía que data del 6 de noviembre del 2024, en la que uno de los asesores de la congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Lucinda Vásquez, fue captado cortándole las uñas de los pies en horario laboral.

Este suceso provocó la indignación de diversos ciudadanos en redes sociales al ver el reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder el último domingo 26 de octubre. Este episodio se suma al cúmulo de críticas que pesan sobre el Parlamento y sus cuestionadas decisiones, que cuenta con una histórica desaprobación popular en toda la historia republicana del Perú.

La nota periodística también mostró que otro trabajador del despacho congresal de Vásquez fue fotografiado cocinando en la casa de la parlamentaria el 19 de enero del 2023, exactamente a las 9:03 de la mañana; es decir, en horario laboral.

Al ser consultados sobre las tomas fotográficas, los colaboradores se negaron a declarar, mientras que la congresista negó los hechos.

"(Congresista, ¿le cortan las uñas de los pies a usted?) No, no, para nada, para nada. (¿Por qué no se las puede cortar usted misma?) Yo misma me las corto. (¿Es función de sus asesores que a usted le corten las uñas de los pies?) No puedo contestarle. (¿Le cortan las uñas de los pies a usted?) No puedo contestarle", respondió.

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista, cuyo su asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez ingresó al Congreso en 2021 con el partido que también llevó a Pedro Castillo a la presidencia, Perú Libre. De acuerdo con el portal de Infogob, la parlamentaria que representa a la región de San Martín obtuvo unos escasos 8.778 votos para obtener una curul.

Según el mismo portal del Jurado Nacional de Elecciones, la parlamentaria culminó su vínculo con la organización política el 4 de mayo del 2022, al desafiliarse, y se unió al partido Nuevo Perú por el buen vivir el 12 de julio del año pasado.

Registro de Infogob

Registro de Infogob

Por otro lado, el 29 de enero de este año, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria por la presunta filtración de pruebas de docentes para el ascenso a la Carrera Pública Magisterial en noviembre del 2021. En ese sentido, el Ministerio Público investiga a la legisladora por el supuesto delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, las indagaciones están relacionadas con la presunta obtención y venta de la Prueba Única Nacional, entre agosto y noviembre de dicho año.

Comunicado de la Fiscalía en el que anuncia que presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez

Comunicado de la Fiscalía en el que anuncia que presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez

En tanto, en mayo de este año, un reportaje del dominical Cuarto Poder mostró que la parlamentaria habría promovido un supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores para beneficiar a su entorno más cercano y que habría dado trabajo a sus familiares.

Según el informe periodístico, Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y mencionado Kenyi Castro Rivas laboraban en el despacho con sueldos entre S/3.000 y S/7.000 mensuales.

