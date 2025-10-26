Abogado de Guillermo Bermejo cuestiona sentencia en contra de su patrocinado: "Él no estaba de acuerdo con la ideología de Sendero"

Guillermo Bermejo fue sentenciada a 15 años de prisión por terrorismo. En la imagen junto a su abogado Ronald Atencio. | Foto: Francisco Erazo.

Guillermo Bermejo fue sentenciada a 15 años de prisión por terrorismo. En la imagen junto a su abogado Ronald Atencio. | Foto: Francisco Erazo.

El abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, cuestionó la reciente sentencia dictada por el Poder Judicial en contra de su patrocinado por el delito de afiliación a una organización terrorista. Según explicó a La República, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional no valoró adecuadamente varios testimonios y pruebas que demostrarían que Bermejo mantiene una posición ideológica y política distinta a la de Sendero Luminoso y que, además, probarían que no fue parte de la organización.

“El Poder Judicial no ha tomado en cuenta la declaración de Max Anhuamán, exjefe de la DINI, donde niega la participación de Bermejo en la organización terrorista. Los colaboradores mencionan que Bermejo no firmó el acta de sujeción a Sendero Luminoso. Sus propios pronunciamientos (de Bermejo) en redes sociales —como publicaciones en Facebook donde exige acciones contra los Quispe Palomino e incluso contra Abimael Guzmán y Sendero— evidencian pide actuar contra la organización de Abimael Guzmán. Además, él nunca estuvo de acuerdo con la ideología de Sendero Luminoso", señaló.

Ante este escenario, Atencio indicó que presentarán diversos recursos para revertir la condena de 15 años de prisión, la multa de S/100.000 impuesta como reparación civil y la inhabilitación política. El abogado afirmó que espera que dichas acciones sean resueltas en los próximos días en favor de su defendido.

“Se presentará un recurso de nulidad —denominado así bajo el antiguo código, aunque cumple la función de una apelación—. El plazo máximo para interponerlo es de diez días, pero se hará antes. Asimismo, se solicitará que, mientras dure el trámite, la persona permanezca en libertad mediante la suspensión provisional de la ejecución de la pena, de modo que pueda enfrentar la apelación en esa condición”, añadió.

Zaira Arias reemplazaría a Guillermo Bermejo en el Congreso

Tras ser condenado a 15 años de pena privativa de la libertad, el escaño de Bermejo en el Congreso quedo vacante. En este escenario, dicha curul sería ocupada por la siguiente candidata con mayor votación en su lista. Cabe recordar que Bermejo fue elegido como representante de Perú Libre, partido en el que la comunicadora Zaira Arias obtuvo la segunda mayor cantidad de votos. En consecuencia, Arias asumiría como accesitaria y reemplazaría en el cargo al ahora congresista sentenciado.

Zaira Arias, quien formó parte del partido del lápiz hasta 2022, denunció en su momento que Perú Libre habría presentado listas de regidores con firmas falsificadas. Asimismo, señaló que Vladimir Cerrón influyó directamente en su salida de la organización política, calificando dicha decisión como “arbitraria”.

Al conocerse la noticia, surgieron dudas respecto a la posibilidad de que Bermejo no sea reemplazado, debido a lo dispuesto en el artículo 15-A del Reglamento del Congreso, que impide sustituir a legisladores con sentencias firmes por delitos de terrorismo. No obstante, el penalista Mario Amoretti aclaró a La República que este no sería el caso, ya que la sentencia no es firme debido a que aún puede ser apelada. Por ello, la Mesa Directiva estaría en condiciones de convocar a Arias para ocupar la curul.