El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista, en un fallo emitido por la Segunda Sala Penal Nacional. La decisión judicial ordena su captura inmediata y lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Ante ello, ha surgido la pregunta de si Zaira Arias, accesitaria por la lista de Perú Libre, ocupará su lugar en el Congreso. No obstante, las normas parlamentarias establecen que en casos de condena por terrorismo no procede el reemplazo automático.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La figura de Arias, conocida por su activismo en defensa del magisterio y su cercanía con el partido de Perú Libre, ha vuelto al debate público. En procesos ordinarios, ella sería la primera en asumir el escaño vacante. Pero el artículo 15-A del Reglamento del Congreso excluye expresamente esa posibilidad cuando la vacancia se origina en una condena por terrorismo, narcotráfico o lavado de activos. En esos supuestos, el Parlamento declara la vacancia sin reemplazo, como medida de sanción institucional y prevención política.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De esta manera, la curul de Bermejo quedaría vacante hasta que el fallo judicial adquiera firmeza o el Congreso decida su reemplazo mediante un acuerdo excepcional. El procedimiento es el siguiente: la Mesa Directiva notificará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para registrar la suspensión de Bermejo, pero no para convocar a su accesitario. Este vacío reducirá temporalmente la representación de Perú Libre, que contaría con un miembro menos en el Pleno.

El abogado Mario Amoretti Navarro explicó que el Congreso deberá proceder con cautela frente a la situación. “Hay que leer el artículo 15-A con cuidado. Ahí se señala que debe existir una sentencia firme, y este no es el caso, porque aún puede interponerse un recurso de nulidad y la Corte Suprema podría revocarla. En consecuencia, la Mesa Directiva nombrará a la accesitaria Zaira Arias. Es una situación similar a la del general Donayre, quien también fue condenado cuando era congresista, y en ese momento se designó a un accesitario", dijo para este medio.

La condena contra Bermejo también tiene efectos políticos. El legislador, quien buscaba posicionarse como figura de izquierda para 2026 de la alianza política 'Venceremos', enfrenta el cierre de su carrera pública. Mientras la defensa del congresista anuncia apelación, la bancada oficialista deberá reorganizar su estrategia sin una de sus voces más representativas.

Guillermo Bermejo irá a prisión es condenado a 15 años por afiliación a Sendero Luminoso

El congresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista. Según el fallo emitido por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, el legislador de la bancada Voces del Pueblo–Juntos por el Perú habría integrado las filas de Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009, periodo en el que se le conocía con el alias de camarada “Che”. Asimismo, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil de 100.000 soles. Con esta sentencia, Bermejo permanecería encarcelado hasta mayo de 2040.

En un inicio, el Ministerio Público había solicitado una condena de 20 años de prisión para el congresista. No obstante, el Poder Judicial finalmente le impuso una pena de 15 años. De acuerdo con el tribunal, Guillermo Bermejo habría tenido una participación activa en campamentos clandestinos vinculados a la organización terrorista fundada por Abimael Guzmán, donde habría intervenido en actividades de adoctrinamiento.

A dichas reuniones también habrían acudido los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino. Tras conocerse el fallo, la defensa del parlamentario manifestó su desacuerdo y anunció que solicitará la nulidad, a la espera de la notificación oficial para interponer los recursos legales correspondientes. En contraste, la Fiscalía mostró su conformidad con la sentencia.

"Las pruebas actuadas en juicio oral causan convección en el juzgado de que el acusado Guillermo Bermejo Rojas pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso y entre 2008 y 2009 se trasladó al campamento del VRAEM para realizar la tarea de captar jóvenes nuevos militantes para la tarea política. (...) Ordenamos se curse oficio para su internamiento en el establecimiento penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)", señaló el juez Juan Carlos Santillán Tuesta, magistrado de la Sala Penal mencionada.