Presidente Jose Jerí brindará mensaje a la Nación tras reunión con la PCM

José Jerí brindará un mensaje a la Nación la noche de este 21 de octubre tras un reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros que se desarrolló con el objetivo de aprobar el decreto supremo que declara el estado de emergencia en Lima y Callao y un paquete de medidas para combatir la inseguridad ciudadana, tal como anunció el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez el último 16 de octubre.

