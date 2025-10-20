HOYSuscripcion LR Focus

Política

Patricia Chirinos menosprecia a abogado y recibe contundente respuesta: “Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”

Durante el programa 'El valor de la verdad', la congresista Patricia Chirinos intentó ridiculizar a un abogado que cuestionó su desempeño político, pero terminó recibiendo una respuesta que la dejó expuesta frente al público.

Congresista Chirinos menosprecia a joven abogado en programa de televisión. Foto: composición LR
Congresista Chirinos menosprecia a joven abogado en programa de televisión. Foto: composición LR

Durante el programa 'El Valor de la Verdad', emitido este último domingo 19 de octubre, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, protagonizó un intercambio tenso con el abogado Diego Pomareda. La parlamentaria intentó ridiculizar al invitado luego de que este criticara a las autoridades locales y al Congreso de la República.

"Ay, sí, muy elevado te veo, papito", dijo Chirinos con tono sarcástico ante los comentarios del abogado. Pomareda, sin entrar al juego y dirigiéndose al conductor, Beto Ortiz, pidió mantener la altura del debate. "Beto, yo decía que hay que elevar el nivel del debate".

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pero lo que marcó la conversación fue la respuesta final del abogado, dirigida directamente a la congresista: "Yo fui a protestar (...) yo estaba quejándome por la inseguridad ciudadana (...) Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”.

Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: "Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente"

El episodio se viralizó de inmediato en redes sociales y muchos usuarios celebraron la serenidad de Pomareda frente a la actitud altanera de la parlamentaria. Algunos comentarios señalaban el momento como un reflejo del cansancio social ante figuras políticas que confunden representación con superioridad.

Chirinos, conocida por su retórica confrontacional, ya había protagonizado otros episodios de prepotencia. En abril, durante una entrevista televisiva, tildó a sectores académicos de ser “gente totalmente caviar” cuando fue cuestionada por su voto a favor de normas consideradas “pro crimen”.

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

El episodio en El Valor de la Verdad no es un hecho aislado: es el reflejo de un estilo político basado en la descalificación personal y la falta de autocrítica. Cabe resalta que el Congreso mantiene niveles de desaprobación históricas, superiores al 90%, el gesto de Chirinos no solo fue una falta de respeto individual, sino un símbolo de la desconexión entre representantes y ciudadanía.

Estudio de la PUCP señala a Patricia Chirinos como votante de leyes que favorecen al crimen

Un informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) analizó un conjunto de normas identificadas por el Ministerio Público como parte de un paquete legislativo que, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, habría terminado beneficiándolo.

Según el estudio, Patricia Chirinos figura entre las congresistas que más respaldaron estas iniciativas. De acuerdo con el registro de votaciones, la parlamentaria apoyó dichos proyectos en al menos doce ocasiones, entre primeras y segundas votaciones, lo que la coloca en el segundo lugar del ranking de quienes más impulsaron este tipo de leyes.

En esa lista también aparecen José Cueto, de Honor y Democracia, y José Luna, de Podemos Perú. Aunque los votos de Chirinos corresponden a su etapa en Avanza País, el informe advierte que su actual bancada, Renovación Popular, se encuentra entre las cuatro agrupaciones que más han promovido estas normas, junto con Somos Perú, Alianza para el Progreso y Honor y Democracia.

