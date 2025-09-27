La Generación Z: Viviendo la política en tiempo real

Los llamaban generación de cristal y que solo les interesaba el celular ¿Qué cambió en los jóvenes peruanos para este liderazgo en las últimas marchas masivas? Ilustración: Ricardo Cervera, con IA. | Cervera

Los llamaban generación de cristal y que solo les interesaba el celular ¿Qué cambió en los jóvenes peruanos para este liderazgo en las últimas marchas masivas? Ilustración: Ricardo Cervera, con IA. | Cervera

Decían que a la Generación Zeta, los Z, la Gen Z, los Zoomers, los Centennials, como se les llama, no le importaba nada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Decían que a estos jóvenes solo les interesaba entrar a los videojuegos, aferrarse al celular, chatear a todo momento, ir de cuenta en cuenta en TikTok y Discord, en Kick y Twich, en Roblox y Fortnite.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Decían además que esta generación, la de los nacidos entre 1997 y 2012, eran unos compradores compulsivos y poco informados, no se sentían en deuda con otra generación y, como son todos nativos digitales, decían, se la pasan todo el día en sus cuentas, sin importarles lo que pasa a su alrededor.

Pero en estos días todo cambió. En el mundo están reaccionado ante el poder. Y en el Perú han liderado contundentes protestas.

El sábado 13 de septiembre miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra la nueva reforma de pensiones del Congreso que favorecía a las AFP. Los Z rechazaban pensiones poco dignas y la nueva norma que obligaba a aportar a los independientes.

Y el 20 y 21 de septiembre las protestas volvieron a ser masivas. En las redes sociales, los Z precisaron que esta vez marchaban contra la corrupción, la inseguridad y la incapacidad de dirigir al país de Dina Boluarte y el Congreso.

“Nos hacen seguimiento”

Justamente, la noche antes de la protesta del sábado 20, uno de los jóvenes organizadores, de la cuenta #PorEstosNo, dijo a este reportero:

“Tenemos miedo, es normal tenerlo. Pensamos incluso que ya nos están haciendo seguimiento. Los jóvenes creemos que ya estamos en una dictadura y eso es peligroso y, no te creas, para eso tenemos formas de comunicarnos, códigos, plataformas que usamos... Pero la situación está muy movida, mira lo que ha pasado con la Fiscal de la Nación”.

Declaraciones como esta dejan sin piso a analistas y críticos que aseguraban que la Generación Z y Los Dibujitos -usuarios anónimos que se pueden organizar rápidamente para un hackeo usando videos, figuras o memes-, estaban muy lejos de la política, de los conflictos sociales, de la preocupación por la sociedad.

A los Z los llamaban la generación de cristal, pero sus últimas acciones demuestran que la Generación Z está cambiando el concepto de liderazgo, de adultez, de participación.

¿Dónde está tu pacifismo?

Una declaración ilustra crudamente lo que piensa la llamada Generación Z peruana. Lo dijo un joven zoomers en la marcha:

“¿Dónde mierda quedó el patriotismo?, ¿dónde están los peruanos? Esos pendejos se quedan en las redes, echados en sus camas. Nosotros salimos a las calles porque estamos orgullosos de ser peruanos. Los pendejos que están ahí nos dicen: son izquierdistas, fascistas, socialistas, individualistas, terrucos... Noooo, somos gente común. Algún día tendremos hijos y no queremos decirles: hijo, no salgas a la calle porque te pueden robar, porque te van a disparar. No tomes el bus, porque quizás ya no tenga chofer ¿Te gustaría que estés por las calles con tu hijo y veas cómo le disparan a tu mujer? ¿Dónde mierda está tu pacifismo, huevón? No queremos lujo, plata, solo una vida tranquila, poder enviar al colegio a tu hijo, ir tranquilo al mercado a comprar, no ves que ya están cobrando cupos en todo sitio ¿Dónde está tu pacifismo?”.

Otro joven peruano, Andreu.21, comentó: “La Generación Z salimos a marchar. Fuimos muchos, pero podemos ser más, acá no hay izquierda ni derecha... Solo peruanos unidos por lo justo. No nos van a dividir como a otros”.

Precisamente, otro zoomer insistió en X que las marchas no son de izquierda o derecha y llamaba a la Generación Z, a los Dibujitos y a Peruanos de a Pie a seguir rechazando el pacto mafioso.

Ni izquierda ni derecha

El experto en comunicación política y estudioso de las nuevas generaciones, Antoni Gutiérrez, ve una posición antisistema. “Dicen que la generación Z es de derechas, pero ejemplos en el mundo sugieren más bien una inclinación hacia posturas antisistema... En Nueva York, 7 de cada 10 menores de 30 años apoyan a Zohran Mamdani, que va contra las élites”.

PUEDES VER: Padre de joven preso por protestar en Marcha de la Generación Z señala que su hijo tiene epilepsia y trabaja

Lo cierto es que algo ha cambiado en los jovenes Z para que tomen el liderazgo de las protestas. Se supone que no eran así. La empresa Americas Market Intelligence (AMI) realizó un “Mapa de Consumos Digitales en América Latina 2025”, donde hallaron varias características de los Z como su gran apetito por las finanzas, su fuerte vínculo con las redes sociales, su confianza en los influencers y un dato importante: son consumidores muy informados, por ser nativos digitales y tener muchas fuentes en línea.

Esto último es lo que el historiador Daniel Parodi advierte de los Z, el poder que tienen de informarse: “Su fuerza no radica en las armas, las multitudes o los grandes paradigmas ideológicos... No sé si lo hemos notado, pero cada Z tiene en sus manos un ordenador portátil y nada escapa a su escrutinio, ni los procesos administrativos de su centro de estudios o la empresa donde trabaja; ni los abusos del poder político”.

Como indica el politólogo Omar Coronel a La República la protesta de los Z no surgió de la nada, hay un proceso, con jóvenes que participaron el 2022 y las siguientes marchas. “Desde diciembre del 2022, que asume Boluarte, se ha ido acumulando un malestar que tiene que ver con la impunidad por las masacres en las protestas, la corrupción, la destrucción de la capacidad estatal y, claro, la inseguridad”.

“Son las otakus, blinks o las armys”

La cuenta Mataperrea lo describe perfecto: “Las movilizaciones del sábado y el domingo fueron encabezadas por zoomers que saben que si no se lucha ahora no habrá un futuro”.

Allí estuvo la Generación Z y “no era performance, no había streamers, influencers, personajes de TV, podcast, ni músicos conocidos”.

Las calles revelaban que la Generación Z “no solo es un hashtag ni un trend de Tik Tok”.

“Son los chikipunks que marcharon contra la Ley Pulpín... Son las otakus, blinks o las armys que se organizaron. Son universitarios, no universitarios, informales, formales, escolares, que sobreviven a diario”.

Entonces ¿hay esperanzas de que la juventud siga siendo protagonista de los cambios en el país? ¿Se fortalecerá el movimiento de los Z?

Omar Coronel estima que puede convertirse en un movimiento más amplio, pero dependerá de los liderazgos, de los jóvenes, de las convocatorias y también de las provocaciones del gobierno.

“Hay un nivel de hartazgo que puede generar una masa más amplia. Veo menos probable una movilización como la que logró la salida de Merino, pero sí puede erosionar la coalición autoritaria hacia las elecciones del 2026”.

En todo caso, como indica el politólogo Gianluca Ferrini, las manifestaciones demuestran que “Lima sí marcha”. Y esta vez las protestas “llevaron el mensaje de una juventud que está tomando la posta en aquella vieja y bella tradición de decencia que hay en el Perú, como decía Basadre”.

=======

Otras características de los Z

La firma AMI, en su Mapa de Consumos Digitales 2025, encontró además otras características:

-Los Z gastan más que los millenials.

-Las mujeres Z gastan en artículos de cuidado, vitaminas y suplementos más que los X y baby boomers.

-Los Z usan mucho más las redes sociales y no buscadores como Google para informarse.

-Invierten en las últimas tecnologías porque creen que ahorra tiempo y mejoran sus vidas.

-Confían en las opiniones de los influencers sobre temas y productos.

-Y, además, para recalcarlo: son compradores bastante informados, investigan mucho antes de acercarse a un producto.

=========

"Para ellos la política es una práctica viva en tiempo real”

-Dice el experto en ciencia política, Luis Aliaga: “Durante décadas, la Ciencia Política analizó la participación política a partir de categorías bastante estables: partidos, sindicatos, parlamentos, elecciones… Hoy esa lógica se ve alterada. Los jóvenes no esperan a las próximas elecciones para hacer oír su voz. No redactan manifiestos ni confían en largas negociaciones entre élites políticas. Su terreno de acción es inmediato, veloz, disruptivo: la calle, las redes sociales, el boicot digital, la viralización de narrativas. Para ellos, la política es más una práctica viva que se ejerce en tiempo real".

-"Esta transformación genera una tensión inevitable… Vemos no solo enojo, sino también un rechazo a seguir jugando con reglas que ya no consideran legítimas".