HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

Caso Delia Espinoza: El berrinche de la Junta Nacional de Justicia | LR NOTICIAS

Política

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Además, los jóvenes que integran el colectivo de la Generación Z anunciaron que buscarán derogar la inmunidad parlamentaria, la reelección de congresistas, entre otros. Asimismo, ratificaron que el sábado 25 de octubre marcharán en el Centro de Lima en memoria de Eduardo Ruiz 'Trvko'.

Generación Z realizará una marcha el 25 de octubre y enviarán una propuesta al Congreso para derogar las denominadas leyes 'procrimen'. Foto: Composición/LR
Generación Z realizará una marcha el 25 de octubre y enviarán una propuesta al Congreso para derogar las denominadas leyes 'procrimen'. Foto: Composición/LR

Los jóvenes de la Generación Z presentarán un proyecto de ley al Congreso con la finalidad de derogar las denominadas leyes procrimen que fueron aprobadas durante este periodo legislativo, así lo informó el miembro de la Directiva del colectivo, Jorge Calmet.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una conferencia de prensa, Calmet adelantó que enviarán al Parlamento la propuesta que, entre otras cosas, busca eliminar la reelección de congresistas y la inmunidad parlamentaria. Para ello, sostuvo, acudirán al Colegio de Abogados de Lima (CAL) con la finalidad de buscar su apoyo legal.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Eduardo Ruiz: hoy vence detención preliminar contra policía Luis Magallanes, investigado por el asesinato de 'Tvrko'

lr.pe

"Eso es lo difícil. De hecho, estamos conversando entre diferentes colectivos, se ha tenido unas conversaciones con el Colegio de Abogados de Lima (CAL), para elaborar este proyecto que, todavía no sabemos si es un solo o dos, que implica la derogación de las leyes procrimen y, por otro lado, la restitución de la democracia donde se pueda: en cuanto a derogar la bicameralidad, la ley que nos quita el referéndum, la ley que interpreta la cuestión de confianza, la reelección de los congresistas, la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas", manifestó.

Por otra parte, el colectivo confirmó que el 25 de octubre realizarán las manifestaciones en el Centro de Lima en memoria del artista asesinado. "Sí, hay marcha este sábado, va a empezar en plaza Francia y luego va a irse al palacio de justicia (…) es una marcha de homenaje, pacífica", informó.

PUEDES VER: Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamiento por el caso Rolex

lr.pe

Generación Z luego de borrarse el mural en memoria de 'Trvko': "Es una canallada"

Por otro lado, Calmet calificó como una "canallada" que se haya borrado el mural en memoria del rapero 'Trvko', quien fue asesinado durante las manifestaciones del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

"Es una canallada, agarrar y borrar un mural en honor, en homenaje a una persona asesinada, demuestra claramente para quién juega los intereses de este país, para quién juegan las personas que sostienen al Gobierno. No estamos hablando de congresistas, hay un alcalde de Lima o, bueno, ya saliente que cuya bancada ha soportado el gobierno de Dina Boluarte, que a terruqueado y dicho una serie de estupideces", dijo.

Al ser consultado por el vencimiento de la detención preliminar del suboficial de tercera de la PNP, Luis Magallanes, el miembro de la directiva de la Generación Z envió un mensaje a las autoridades y declaró que "no van a dejar de pedir justicia por las víctimas" y "van a salir de protestar las veces que sean necesarias".

"La impunidad demuestra nuestro punto, que en este país no hay justicia, la única justicia es para quienes tienen dinero para comprarla, para quienes están en el poder para hacer leyes a su favor y blindarse. Nosotros no vamos a dejar de pedir justicia por Trvco. Vamos a seguir saliendo las veces que sean necesarias", expresó.

"Tarde o temprano ellos van a perder el poder, van a perder su inmunidad y todos nosotros le vamos a hacer pagar por lo que han hecho (…) esa gente tiene que ser eliminada", acotó.

Notas relacionadas
Gabinete de José Jerí busca voto de confianza del Congreso: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?

Gabinete de José Jerí busca voto de confianza del Congreso: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?

LEER MÁS
Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de Ernesto Álvarez obtiene la confianza de parte del Congreso

Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de Ernesto Álvarez obtiene la confianza de parte del Congreso

LEER MÁS
Primer ministro Ernesto Álvarez recibe el voto de confianza del Congreso: Fuerza Popular y APP votaron a favor

Primer ministro Ernesto Álvarez recibe el voto de confianza del Congreso: Fuerza Popular y APP votaron a favor

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

LEER MÁS
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Roger Ruiz: un padre que camina con el nombre de su hijo en la mano

Roger Ruiz: un padre que camina con el nombre de su hijo en la mano

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025