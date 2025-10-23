Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Generación Z realizará una marcha el 25 de octubre y enviarán una propuesta al Congreso para derogar las denominadas leyes 'procrimen'. Foto: Composición/LR

Los jóvenes de la Generación Z presentarán un proyecto de ley al Congreso con la finalidad de derogar las denominadas leyes procrimen que fueron aprobadas durante este periodo legislativo, así lo informó el miembro de la Directiva del colectivo, Jorge Calmet.

Durante una conferencia de prensa, Calmet adelantó que enviarán al Parlamento la propuesta que, entre otras cosas, busca eliminar la reelección de congresistas y la inmunidad parlamentaria. Para ello, sostuvo, acudirán al Colegio de Abogados de Lima (CAL) con la finalidad de buscar su apoyo legal.

"Eso es lo difícil. De hecho, estamos conversando entre diferentes colectivos, se ha tenido unas conversaciones con el Colegio de Abogados de Lima (CAL), para elaborar este proyecto que, todavía no sabemos si es un solo o dos, que implica la derogación de las leyes procrimen y, por otro lado, la restitución de la democracia donde se pueda: en cuanto a derogar la bicameralidad, la ley que nos quita el referéndum, la ley que interpreta la cuestión de confianza, la reelección de los congresistas, la inmunidad parlamentaria, entre otras cosas", manifestó.

Por otra parte, el colectivo confirmó que el 25 de octubre realizarán las manifestaciones en el Centro de Lima en memoria del artista asesinado. "Sí, hay marcha este sábado, va a empezar en plaza Francia y luego va a irse al palacio de justicia (…) es una marcha de homenaje, pacífica", informó.

Generación Z luego de borrarse el mural en memoria de 'Trvko': "Es una canallada"

Por otro lado, Calmet calificó como una "canallada" que se haya borrado el mural en memoria del rapero 'Trvko', quien fue asesinado durante las manifestaciones del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima.

"Es una canallada, agarrar y borrar un mural en honor, en homenaje a una persona asesinada, demuestra claramente para quién juega los intereses de este país, para quién juegan las personas que sostienen al Gobierno. No estamos hablando de congresistas, hay un alcalde de Lima o, bueno, ya saliente que cuya bancada ha soportado el gobierno de Dina Boluarte, que a terruqueado y dicho una serie de estupideces", dijo.

Al ser consultado por el vencimiento de la detención preliminar del suboficial de tercera de la PNP, Luis Magallanes, el miembro de la directiva de la Generación Z envió un mensaje a las autoridades y declaró que "no van a dejar de pedir justicia por las víctimas" y "van a salir de protestar las veces que sean necesarias".

"La impunidad demuestra nuestro punto, que en este país no hay justicia, la única justicia es para quienes tienen dinero para comprarla, para quienes están en el poder para hacer leyes a su favor y blindarse. Nosotros no vamos a dejar de pedir justicia por Trvco. Vamos a seguir saliendo las veces que sean necesarias", expresó.

"Tarde o temprano ellos van a perder el poder, van a perder su inmunidad y todos nosotros le vamos a hacer pagar por lo que han hecho (…) esa gente tiene que ser eliminada", acotó.