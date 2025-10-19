Congresista Muñante prioriza denunciar a autoridades que alentaron la marcha pese a la muerte de Eduardo Ruiz a manos de la policía

El parlamentario Alejandro Muñante comunicó recientemente que desde su bancada presentará denuncias constitucionales contra autoridades y congresistas que, según él, promovieron o justificaron las marchas del 15 de octubre en el centro de Lima. A pesar de que ya se confirmó que el manifestante Eduardo Ruiz murió a manos de un policía durante las protestas, Muñante centró su discurso en responsabilizar a quienes alentaron la movilización. Así también, acusó de un intento de “capturar el poder” y que se habrían incitado actos de violencia bajo la supuesta idea de ‘romantizar’ las marchas.

En tanto, Muñante, vocero de Renovación Popular, aseguró que la finalidad de la protesta era eminentemente política y que los ataques a la policía no pueden justificarse en nombre de reclamos ciudadanos. Por otro lado, llamó a las autoridades policiales a actuar con firmeza para evitar que este tipo de movilizaciones se repitan con impunidad.

Sin embargo, la atención pública se centró en el asesinato del rapero Eduardo Ruiz Sanz, Trvko, de 32 años, quien recibió un disparo de arma de fuego durante la marcha. La evidencia y los testimonios confirmaron que el responsable fue el suboficial de tercera Luis Magallanes. Aunque la policía indicó que Magallanes actuó tras sentirse acorralado por los manifestantes, las imágenes y testimonios contradicen la versión de que hubiera sido agredido previamente.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, dio a conocer públicamente la identidad del policía implicado y señaló que fue detectado por un grupo de manifestantes que lo confundió con un agente terna infiltrado, lo que provocó que Magallanes disparara al intentar escapar. Así, esta confirmación sitúa la responsabilidad del homicidio claramente en la actuación de un miembro de la Policía, pero, mientras tanto, Muñante mantiene su discurso centrado en denunciar a otros actores políticos.