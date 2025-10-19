Eduardo Ruiz: Omar Saavedra, segundo policía implicado, da su versión sobre el asesinato del 15 de octubre

El suboficial Omar Raúl Saavedra Bautista (26), miembro de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), se encuentra bajo investigación por el asesinato de Eduardo Ruiz, ocurrido el pasado 15 de octubre durante la movilización contra el Gobierno de José Jerí. En el mismo caso también está implicado el suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria (28), identificado como el autor del disparo que acabó con la vida de Ruiz Sanz.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima mostraron que dos personas portaban armas de fuego y realizaron disparos durante la protesta. Según un oficio remitido por la Policía Nacional al Ministerio Público, la otra persona que aparece en las imágenes realizando disparos al aire fue precisamente Omar Saavedra Bautista, quien, según su propio testimonio al que La República tuvo acceso, sostiene que solo hizo disparos disuasivos y no participó directamente en el homicidio.

Según su versión, el suboficial Omar Saavedra inició su servicio el 15 de octubre a las 3:30 p.m. junto a su grupo en la avenida Abancay, frente al Congreso de la República. Vestía una chompa verde militar, pantalón color rata y botines blancos, y cumplía labores de inteligencia, intervención y captura, de acuerdo con su propio testimonio.

Mientras patrullaba junto a un grupo de compañeros por la prolongación del Jr. de la Unión, Saavedra se percató de un grupo de manifestantes corriendo hacia el centro comercial Real Plaza, con intenciones de generar disturbios. En ese momento, efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) lanzaron gases lacrimógenos, lo que provocó que el grupo retrocediera hacia la calle Belén.

Asimismo, señaló que a su llegada a esa calle, un grupo de manifestantes los identificó como policías y comenzaron a lanzarles piedras mientras gritaban insultos. “Nos comenzaron a gritar ‘¡son ternas!’ y a lanzarnos piedras. Éramos tres, y un compañero se perdió por el humo. Corrí por el pasaje Tambo de Belén, donde había más de cien personas, y escuché que algo explotó a la altura de mi pie derecho, como una botella grande que revienta”, se lee en el documento.

Según su declaración, los manifestantes los siguieron mientras corrían por el Jr. Camaná hacia Plaza Francia. Fue en ese punto donde escuchó un disparo.

En ese momento, Saavedra y sus compañeros, junto con otro policía identificado como PNP Martínez, intentaron escapar corriendo hacia el Jr. Camaná. En su relato, Saavedra describe cómo, al llegar cerca de Plaza Francia, escuchó un disparo que, pensó que fue realizado por los manifestantes, lo que provocó que decidiera hacer uso de su arma de fuego. Sostuvo que disparó al aire en dos ocasiones como medida disuasiva.

“Escuché un sonido como de arma de fuego y vi que la gente se aglomeraba. Pensé que atacaban a una persona y, para disuadir, hice dos disparos al aire”.

Saavedra asegura que, tras realizar los disparos, se acercó al grupo y fue informado de que “un policía de civil había disparado a una persona”. Indicó que intentó ubicar al responsable. Luego, pidió apoyo a una unidad policial cercana para trasladar al afectado.

Luego, según dijo, se enteró de que su compañero, el suboficial PNP Magallanes, había sido golpeado por manifestantes y llevado al hospital. “Recibí una llamada de mi promoción Martínez, quien me informó que Magallanes estaba herido y en el Hospital Central”.

Saavedra, quien lleva dos años y diez meses en la Policía Nacional, es ahora investigado junto con Magallanes, señalado como el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz durante la protesta.