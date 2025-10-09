Renovación Popular y Podemos Perú, bacandas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

En el Congreso de la República se están promoviendo tres mociones de vacancia por incapacidad moral permanente, citando como principal argumento la incapacidad del Gobierno para controlar el aumento de la criminalidad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este impulso surgió poco después del reciente atentado que sufrió la popular orquesta de cumbia Agua Marina, un suceso que dejó un saldo de cinco personas heridas (cuatro músicos de la banda y un vendedor).

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dos mociones de vacancia han sido presentadas por las bancadas Renovación Popular y Podemos Perú, agrupaciones políticas que en las tres mociones previas presentadas (mayo 2024, mayo y junio 2025) blindaron a la mandataria y votaron en contra de la admisión en el Pleno. Este cambio de opinión repentino se debería a la proximidad de las elecciones generales 2026 programadas para abril del próximo año.

PUEDES VER: Congreso cita urgente a Gabinete Ministerial tras atentado contra Agua Marina

Moción de vacancia

Tercera moción de vacancia es de la Bancada Socialista

La congresista Susel Paredes inscribió otra iniciativa, con el respaldo de parlamentarios como Jaime Quito, de la Bancada Socialista. Este último manifestó: “No puede haber excusas ni pretextos” para que sus colegas eviten apoyar la salida de la presidenta.

Es precisamente Paredes quien denuncia "oportunismo electoral de los congresistas que quieren ir a la reelección". "Yo le he mandado a los 129 congresistas un oficio invitándolos a firmar una moción de vacancia porque esta señora Dina Boluarte es una inepta, una incapaz, pero no querían firmar la vacancia porque son socios. Ahora que han visto que la mie*** se está chorreando en la cara por la cercanía con Boluarte, ahora todos resulta que están lejanos de Dina", sentenció.