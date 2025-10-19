HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
🔴 Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Política

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

El expresidente Francisco Sagasti enfatizó la necesidad de diálogo entre autoridades y ciudadanos, destacando la importancia de escuchar y evitar los monólogos políticos.

Francisco Sagasti comentó sobre las manifestaciones sociales en las últimas semanas. Foto: Difusión
Francisco Sagasti comentó sobre las manifestaciones sociales en las últimas semanas. Foto: Difusión

El expresidente Francisco Sagasti se refirió a la actual coyuntura política que afronta el país en medio de las manifestaciones contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso. En ese sentido, Sagasti comentó que "la gran parte de la ciudadanía" está "harta" de los pleitos entre las autoridades.

Asimismo, el exmandatario recordó que, en una entrevista anterior, recomendó prohibir que los jefes de Estado tengan una cuenta de X (antes Twitter) con el fin de mejorar la gobernabilidad en América Latina.

"Una de las primeras cosas es prohibir a los presidentes usar un Twitter personalmente. Porque las redes sociales uno reacciona como usted ha dicho, sin tener toda la información, en base a prejuicios, en base a ideas preconcebidas y eso crea confusión en todos. Y en este caso tenemos al presidente diciendo una cosa en un momento, al ministro diciendo otra cosa en otro momento", dijo.

PUEDES VER: Poder Judicial libera a Nilton y Aracely, estudiantes de la UNMSM que habían sido detenidos en marcha del 15 de octubre

lr.pe

En esa misma línea, el exjefe de Estado enfatizó que lo primero que se debe hacer en el Perú para mejorar las relaciones entre ciudadanía y autoridades es "simple y llanamente buscar a las personas representativas de diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista y empezar a conversar".

"Pero no es solo conversar y dialogar, es primero a escuchar. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente en este congreso y acabo de ver algunas intervenciones desaforadas, nadie escucha a nadie. Simplemente, son monólogos que refuerzan el punto de vista de cada uno y así son los políticos descalificando al otro", expresó.

" Yo creo que ya los jóvenes y gran parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos, de esta pelea, que uno sale un grita, al otro descalifica, se lanzan insultos mutuamente. Ya basta. Yo creo que lo que ahora se requiere es ecuanimidad, tranquilidad y luego decir las cosas como son, no como nos gustaría que sean o como creemos que son", acotó en una entrevista para RPP.

PUEDES VER: Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

lr.pe

Francisco Sagasti: "Estamos viendo personas que se engañan a sí mismas"

Por otro lado, el expresidente Sagasti analizó la política peruana y resaltó que existen personas que "se engañan a sí mismas", lo que lleva a generar desconfianza en la población.

"Desgraciadamente, lo que estamos viendo es ahora en la vida política peruana, por un lado, extremistas de un lado o de otro lado. Además de eso, estamos viendo personas que se engañan a sí mismas, que se creen mucho más de lo que son, que creen que pueden hacer más y hemos visto una confusión de roles", mencionó.

