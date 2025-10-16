Rosa María Palacios: “Hemos visto el asesinato de un joven que solo salió a protestar”

En transmisión desde la ciudad de Arequipa, Rosa María Palacios abrió su programa comentando el trágico asesinato del joven Mauricio Ruiz, quien tenía 32 años y era conocido en la escena musical como Trvko, durante la marcha del día de ayer 15 de octubre. Según imágenes difundidas y testigos que estuvieron en el momento de los hechos, el ataque lo habría realizado aparentemente un policía vestido de civil (terna), quien disparó y escapó inmediatamente, comentó la periodista. “Lo que ustedes están viendo es un asesinato, esto no es un acto de legítima defensa de un policía herido por un ‘vándalo’”. condenó la conductora de ‘Sin guion’.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, señaló que habría más heridos y un joven grave, quien se encuentra en estado de coma tras haber recibido un impacto de perdigón en la cabeza. Como agregó la periodista, las marchas se dieron en distintas partes del país, no solo en Lima, e incluso por la tarde se vio que la protesta empezó de manera pacífica. “Esta gente estaba marchando contra el delito y no le hacía daño a nadie, pero la policía empezó a gasear y cerró las calles para que los manifestantes no puedan huir de estos ataques”, increpó la periodista. Para Rosa María Palacios, lo que correspondía era actuar de manera correcta, con las detenciones respectivas ante los disturbios, y no responder con perdigones ni con gases.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra policías que habrían disparado perdigones a manifestantes

Por otro lado, la periodista no dejó de cuestionar las actitudes y reacciones del presidente de la República, José Jerí, quien desde que empezó la marcha estuvo compartiendo diversos tuits que solo hacían alusión a los policías heridos, mas no a los manifestantes, e incluso llegó a anunciar que responderían con “todo el peso de la ley”.

“La gente que fue a protestar no fue armada ni a matar policías ni tampoco querían destruir el país ni son terrucos, lo único que ellos quieren es tener un presidente mínimamente respetable y sobre todo una policía que no sea corrupta ni que dispare al pueblo”, también refutó Rosa María Palacios ante las lamentables declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien deslindó de responsabilidad a la PNP y argumentó que “no hay un costo político” porque se hizo todo un planeamiento y “la policía no salió a matar a nadie”; sin embargo, esto no sería cierto ya que, según se observa en imágenes difundidas y como lo señalan diversos testigos, varios de los agentes policiales habrían apuntado con sus armas a los manifestantes que se encontraban alrededor del centro de Lima. “La policía recibe órdenes, y el problema es que estas son disparar a la gente”, rechazó la conductora.

PUEDES VER: Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante

Ante la interrogativa sobre si José Jerí continuaría en la Presidencia y quién asumiría el cargo de darse su salida, la periodista habló de la “rebelión” que se habría producido desde el Congreso durante la mañana, donde habría diferentes posturas: “Por un lado, Fuerza Popular que quiere dejar la Presidencia del Congreso, pero no la Mesa Directiva, y a la vez Fernando Rospigliosi, quien no quiere renunciar, esperando ser presidente de la República contando con el apoyo de sectores castrenses, a los cuales él ha estado vinculado”, señaló Palacios. También se sabe que se estarían presentando pedidos de vacancia contra José Jerí, como la planteada por el congresista Jaime Quito, quien también busca la destitución de toda la Mesa Directiva, pero aún no llegaría a los votos requeridos. “Lo que pase en las últimas horas depende mucho de la reacción de Jerí, la cual ha sido muy mala, y además el presidente no cuenta con apoyo de algunos sectores; así también Chiabra podría estar de nuevo sobre la mesa”, concluyó Palacios.