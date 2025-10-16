HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     
Política

Rosa María Palacios: “Hemos visto el asesinato de un joven que solo salió a protestar”

En la última edición de ‘Sin guion’, la periodista lamentó el asesinato del joven Mauricio Ruiz durante la marcha del día de ayer, quien fue a protestar como toda la ciudadanía en contra del Gobierno, la corrupción y la inseguridad.


RMP exigió que se respeten los derechos y la vida de los protestantes. Foto: composición LR
RMP exigió que se respeten los derechos y la vida de los protestantes. Foto: composición LR

En transmisión desde la ciudad de Arequipa, Rosa María Palacios abrió su programa comentando el trágico asesinato del joven Mauricio Ruiz, quien tenía 32 años y era conocido en la escena musical como Trvko, durante la marcha del día de ayer 15 de octubre. Según imágenes difundidas y testigos que estuvieron en el momento de los hechos, el ataque lo habría realizado aparentemente un policía vestido de civil (terna), quien disparó y escapó inmediatamente, comentó la periodista. “Lo que ustedes están viendo es un asesinato, esto no es un acto de legítima defensa de un policía herido por un ‘vándalo’”. condenó la conductora de ‘Sin guion’.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, señaló que habría más heridos y un joven grave, quien se encuentra en estado de coma tras haber recibido un impacto de perdigón en la cabeza. Como agregó la periodista, las marchas se dieron en distintas partes del país, no solo en Lima, e incluso por la tarde se vio que la protesta empezó de manera pacífica. “Esta gente estaba marchando contra el delito y no le hacía daño a nadie, pero la policía empezó a gasear y cerró las calles para que los manifestantes no puedan huir de estos ataques”, increpó la periodista. Para Rosa María Palacios, lo que correspondía era actuar de manera correcta, con las detenciones respectivas ante los disturbios, y no responder con perdigones ni con gases. 

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra policías que habrían disparado perdigones a manifestantes

lr.pe

Por otro lado, la periodista no dejó de cuestionar las actitudes y reacciones del presidente de la República, José Jerí, quien desde que empezó la marcha estuvo compartiendo diversos tuits que solo hacían alusión a los policías heridos, mas no a los manifestantes, e incluso llegó a anunciar que responderían con “todo el peso de la ley”.  

“La gente que fue a protestar no fue armada ni a matar policías ni tampoco querían destruir el país ni son terrucos, lo único que ellos quieren es tener un presidente mínimamente respetable y sobre todo una policía que no sea corrupta ni que dispare al pueblo”, también refutó Rosa María Palacios ante las lamentables declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien deslindó de responsabilidad a la PNP y argumentó que “no hay un costo político” porque se hizo todo un planeamiento y “la policía no salió a matar a nadie”; sin embargo, esto no sería cierto ya que, según se observa en imágenes difundidas y como lo señalan diversos testigos, varios de los agentes policiales habrían apuntado con sus armas a los manifestantes que se encontraban alrededor del centro de Lima. “La policía recibe órdenes, y el problema es que estas son disparar a la gente”, rechazó la conductora.

PUEDES VER: Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante

lr.pe

Ante la interrogativa sobre si José Jerí continuaría en la Presidencia y quién asumiría el cargo de darse su salida, la periodista habló de la “rebelión” que se habría producido desde el Congreso durante la mañana, donde habría diferentes posturas: “Por un lado, Fuerza Popular que quiere dejar la Presidencia del Congreso, pero no la Mesa Directiva, y a la vez Fernando Rospigliosi, quien no quiere renunciar, esperando ser presidente de la República contando con el apoyo de sectores castrenses, a los cuales él ha estado vinculado”, señaló Palacios. También se sabe que se estarían presentando pedidos de vacancia contra José Jerí, como la planteada por el congresista Jaime Quito, quien también busca la destitución de toda la Mesa Directiva, pero aún no llegaría a los votos requeridos. “Lo que pase en las últimas horas depende mucho de la reacción de Jerí, la cual ha sido muy mala, y además el presidente no cuenta con apoyo de algunos sectores; así también Chiabra podría estar de nuevo sobre la mesa”, concluyó Palacios. 

Notas relacionadas
Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

LEER MÁS
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
Familia del rapero Mauricio Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su asesinato en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

Familia del rapero Mauricio Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su asesinato en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

LEER MÁS
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante

LEER MÁS
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
José Jerí se aferra a la presidencia pese a asesinato de Eduardo Ruiz: "No voy a renunciar"

José Jerí se aferra a la presidencia pese a asesinato de Eduardo Ruiz: "No voy a renunciar"

LEER MÁS
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025