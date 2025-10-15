HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
EN VIVO

🔴 MARCHA 15 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra José Jerí y el Congreso

Política

Marcha del 15 de octubre: José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para supervisar movilizaciones

El presidente de la República, José Jerí, "supervisó" las marchas en contra del Gobierno y el Congreso que se realizan en el Centro de Lima, a pesar de las críticas en su contra tras llegar a Palacio de Gobierno.

José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para "supervisar" las movilizaciones. Foto: Composición/LR
José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para "supervisar" las movilizaciones. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, sobrevoló el Centro de Lima este miércoles 15 de octubre en medio de las protestas en contra del Gobierno y el Congreso. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) y Presidencia, Jerí realizó esta actividad con la finalidad de "evaluar la situación y garantizar la seguridad ciudadana". Ello pese a que las manifestaciones convocadas por colectivos juveniles se llevan a cabo en diversas regiones del Perú y no solo en la capital.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En el vuelo, lo acompañaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. En tanto, el Mininter informó que parte del vuelo sirvió para supervisar el despliegue policial en Lima y Callao, en medio de los serios cuestionamientos a los efectivos policiales por represión en manifestaciones anteriores contra ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo?

lr.pe

Es importante señalar que una de las peticiones de los ciudadanos que se manifiestan en el Centro de Lima es que se deroguen las leyes pro crimen que se aprobó desde del Parlamento en los últimos meses.

Asimismo, se puede apreciar que las artistas Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Jely Reátegui se sumaron a las manifestaciones contra el Gobierno y el Parlamento, mientras expresaban su sentir: "¡Artistas escénicos del Perú! ¡Presentes!".

PUEDES VER: Queman antorcha con caras de Rospigliosi, José Jerí y el rey de España en marchas de Arequipa

lr.pe
Notas relacionadas
Marcha 15 de octubre EN VIVO: Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso de la República

Marcha 15 de octubre EN VIVO: Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso de la República

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo?

LEER MÁS
Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de hoy, 15 de octubre EN VIVO: Más de 500 ciudadanos están manifestándose contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso

Marcha de hoy, 15 de octubre EN VIVO: Más de 500 ciudadanos están manifestándose contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

Rosa María Palacios sobre Ernesto Álvarez: "No puede ser primer ministro alguien que detesta al 95% del Perú"

LEER MÁS
JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo?

LEER MÁS
Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

Dina Boluarte: Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

LEER MÁS
Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025