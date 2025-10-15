Marcha del 15 de octubre: José Jerí sobrevoló el Centro de Lima en helicóptero para supervisar movilizaciones

El presidente de la República, José Jerí, sobrevoló el Centro de Lima este miércoles 15 de octubre en medio de las protestas en contra del Gobierno y el Congreso. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) y Presidencia, Jerí realizó esta actividad con la finalidad de "evaluar la situación y garantizar la seguridad ciudadana". Ello pese a que las manifestaciones convocadas por colectivos juveniles se llevan a cabo en diversas regiones del Perú y no solo en la capital.

En el vuelo, lo acompañaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. En tanto, el Mininter informó que parte del vuelo sirvió para supervisar el despliegue policial en Lima y Callao, en medio de los serios cuestionamientos a los efectivos policiales por represión en manifestaciones anteriores contra ciudadanos.

Es importante señalar que una de las peticiones de los ciudadanos que se manifiestan en el Centro de Lima es que se deroguen las leyes pro crimen que se aprobó desde del Parlamento en los últimos meses.

Asimismo, se puede apreciar que las artistas Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Jely Reátegui se sumaron a las manifestaciones contra el Gobierno y el Parlamento, mientras expresaban su sentir: "¡Artistas escénicos del Perú! ¡Presentes!".