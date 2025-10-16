HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Política

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante

Jaime Quito presentó una moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva del Congreso tras el asesinato de un joven manifestante durante la marcha del 15 de octubre. El documento ya cuenta con 19 de las 33 firmas necesarias para ser admitido a debate en el Pleno.

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante. Foto: composición LR
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí tras asesinato de joven manifestante. Foto: composición LR

El Congreso de la República se encuentra al borde de una nueva crisis política. El congresista Jaime Quito de la Bancada Socialista impulsó una moción de censura contra José Jerí y los integrantes de la Mesa Directiva, a quienes responsabilizan por la represión policial durante la marcha nacional del 15 de octubre, en la que asesinaron el joven Eduardo Ruiz Sanz.

La iniciativa hasta este jueves ya suma 19 firmas de respaldo de las 33 que exige el Reglamento del Congreso para su admisión a trámite. De alcanzar el número requerido, la moción deberá ser puesta en agenda y debatida en el Pleno hoy mismo por tener prioridad.

Según el documento, la Mesa Directiva encabezada por Jerí “ha perdido toda legitimidad del Parlamento y refuerza la percepción de que los partidos políticos actúan en función de sus intereses particulares y no del bienestar de la Nación”, en alusión a que Jerí asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte.

El Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, a través de sus redes sociales, manifestó su rechazo a ceder a una censura pese al asesinato del joven manifestante. "Otra vez han provocado disturbios y caos, atacando ferozmente a la policía con el único propósito de capturar el poder. ¿Cederemos nuevamente? En 2020 lo lograron y la consecuencia han sido 5 años de Castillo/Boluarte", escribió.

De prosperar la moción, José Jerí dejaría debería renunciar inmediatamente la presidencia del Congreso y la jefatura del Estado, y el Congreso tendría que elegir a una nueva Mesa Directiva, en la que el Presidente del Congreso asuma momentáneamente la Presidencia Interina de la República.

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no le dio importancia política al asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, joven manifestante del movimiento del hip hop, quien tenía 32 años y fue baleado durante la marcha de la Generación Z contra el Gobierno de José Jerí y la delincuencia.

"Definitivamente, para mí no hay un costo político porque primeramente hemos hecho todo un planeamiento para que esto se desarrolle de inicio al final en forma pacífica. Respetando y estrictamente los derechos humanos de todo ciudadano", declaró en RPP.

Pimer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

El primer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez, se sumó al discurso que busca desacreditar la protesta ciudadana. Desde sus redes sociales, Álvarez insinuó que la jornada no tendría un carácter democrático, sino desestabilizador. Minutos antes de juramentar como titular, eliminó su cuenta de X.

“Hasta el alcalde de Pataz se da cuenta que la ‘movilización’ del 15 no es de protesta social sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente ‘bolivariana’”, escribió Álvarez el 13 de octubre en su cuenta de X (antes Twitter).

Incluso, tres días antes, Álvarez ya había insinuado un mensaje similar, planteando un escenario de confrontación y violencia. Escribió: "Dos posibilidades: Jerí nombra un gabinete caviar con gente de ONGs y de Vizcarra, o es derribado por marchas violentas para colocar a un Sagasti 2.0"

PUEDES VER: Ministro del Interior miente al decir que no hubo ternas: videos muestran a policías de civil deteniendo manifestantes

lr.pe
