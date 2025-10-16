Las calles de Lima ardieron el 15 de octubre. Miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores salieron a protestar contra el gobierno interino de José Jerí, la clase política y la crisis social, en una jornada marcada por la indignación popular y la represión policial. Entre gases lacrimógenos y cargas con escudos, las cámaras ciudadanas captaron lo que el ministro del Interior quiso negar: la presencia de agentes vestidos de civil los llamados “ternas” deteniendo manifestantes.

“En ningún momento está incluido el personal Terna. No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento”, dijo Vicente Tiburcio horas después de confirmarse el primer fallecido, quien aparentemente fue atacado por un policía vestido de civil que disparó con su arma de fuego. Pero los videos que circulan en redes y medios muestran otra historia: jóvenes reducidos por sujetos sin uniforme y llevándoselos detenidos.

El contraste entre las palabras de Tiburcio y los videos que lo desmienten han generado muchas críticas en redes sociales, en la que los usuarios advierten un patrón de encubrimiento y uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo confirmó que hay al menos un fallecido y más de 80 heridos, además de denuncias por detenciones arbitrarias y disparos con perdigones.

Mientras Jerí, a través de X, insiste en llamar “violentos” a los manifestantes, los videos muestran a jóvenes con escudos, carteles y banderas para protegerse de la PNP. La marcha de Generación Z, convocada contra la corrupción y la impunidad, terminó en una escena que el país ya conoce: policías persiguiendo manifestantes y un ministro que niega lo evidente.