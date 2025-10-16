Ministro del interior miente al decir que no hubo ternas: videos muestran a policías de civil deteniendo manifestantes
Aunque el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó públicamente la presencia del grupo Terna y afirmó que “en ningún momento están incluidos el personal Terna”, grabaciones tomadas en distintos puntos del Centro de Lima revelan a policías de civil interviniendo y deteniendo manifestantes de la marcha de Generación Z.
- Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas
- Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"
Las calles de Lima ardieron el 15 de octubre. Miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores salieron a protestar contra el gobierno interino de José Jerí, la clase política y la crisis social, en una jornada marcada por la indignación popular y la represión policial. Entre gases lacrimógenos y cargas con escudos, las cámaras ciudadanas captaron lo que el ministro del Interior quiso negar: la presencia de agentes vestidos de civil los llamados “ternas” deteniendo manifestantes.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
“En ningún momento está incluido el personal Terna. No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento”, dijo Vicente Tiburcio horas después de confirmarse el primer fallecido, quien aparentemente fue atacado por un policía vestido de civil que disparó con su arma de fuego. Pero los videos que circulan en redes y medios muestran otra historia: jóvenes reducidos por sujetos sin uniforme y llevándoselos detenidos.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí
El contraste entre las palabras de Tiburcio y los videos que lo desmienten han generado muchas críticas en redes sociales, en la que los usuarios advierten un patrón de encubrimiento y uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo confirmó que hay al menos un fallecido y más de 80 heridos, además de denuncias por detenciones arbitrarias y disparos con perdigones.
Mientras Jerí, a través de X, insiste en llamar “violentos” a los manifestantes, los videos muestran a jóvenes con escudos, carteles y banderas para protegerse de la PNP. La marcha de Generación Z, convocada contra la corrupción y la impunidad, terminó en una escena que el país ya conoce: policías persiguiendo manifestantes y un ministro que niega lo evidente.