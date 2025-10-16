HOYSuscripcion LR Focus

Fallece manifestante en la marcha nacional. ¿Qué ocurrió realmente? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Ministro del interior miente al decir que no hubo ternas: videos muestran a policías de civil deteniendo manifestantes

Aunque el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó públicamente la presencia del grupo Terna y afirmó que “en ningún momento están incluidos el personal Terna”, grabaciones tomadas en distintos puntos del Centro de Lima revelan a policías de civil interviniendo y deteniendo manifestantes de la marcha de Generación Z.

Ministro Tiburcio miente al decir que no hubo ternas en marcha contra Jerí. Foto: composición LR
Ministro Tiburcio miente al decir que no hubo ternas en marcha contra Jerí. Foto: composición LR

Las calles de Lima ardieron el 15 de octubre. Miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores salieron a protestar contra el gobierno interino de José Jerí, la clase política y la crisis social, en una jornada marcada por la indignación popular y la represión policial. Entre gases lacrimógenos y cargas con escudos, las cámaras ciudadanas captaron lo que el ministro del Interior quiso negar: la presencia de agentes vestidos de civil los llamados “ternas” deteniendo manifestantes.

“En ningún momento está incluido el personal Terna. No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento”, dijo Vicente Tiburcio horas después de confirmarse el primer fallecido, quien aparentemente fue atacado por un policía vestido de civil que disparó con su arma de fuego. Pero los videos que circulan en redes y medios muestran otra historia: jóvenes reducidos por sujetos sin uniforme y llevándoselos detenidos.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

El contraste entre las palabras de Tiburcio y los videos que lo desmienten han generado muchas críticas en redes sociales, en la que los usuarios advierten un patrón de encubrimiento y uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo confirmó que hay al menos un fallecido y más de 80 heridos, además de denuncias por detenciones arbitrarias y disparos con perdigones.

Mientras Jerí, a través de X, insiste en llamar “violentos” a los manifestantes, los videos muestran a jóvenes con escudos, carteles y banderas para protegerse de la PNP. La marcha de Generación Z, convocada contra la corrupción y la impunidad, terminó en una escena que el país ya conoce: policías persiguiendo manifestantes y un ministro que niega lo evidente.

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentado contra la PNP"

Ministro del Interior Vicente Tiburcio condenó la marcha nacional: "Es un atentado contra la PNP"

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

