Luis Reyes Rodríguez, un joven de 28 años que participó en las manifestaciones masivas en el Centro de Lima, se encuentra en estado crítico tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante el paro nacional del miércoles 15 de octubre contra gobierno de José Jerí. De acuerdo al testimonio de uno de sus familiares, Reyes fue inducido a un coma debido a una fractura en el cráneo y una parte del cerebro afectado.

El joven se encuentra internado en el Hospital Loayza, en donde los familiares esperan que sea operado de emergencia. "El médico nos ha dicho que tiene una parte de cerebro destruido y que es irrecuperable. Los ha inducido al coma para protegerlo hasta que lo operen", sostuvo uno de los familiares.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Joven fue inducido al coma tras fractura cerebral por agresión en protestas

En los exteriores del Hospital Loayza, familiares de Luis Reyes se mantienen preocupados por la situación del joven, quien está con un respirador artificial mientras se espera la intervención quirúrgica. "Nos preocupa la gravedad de su lesión. Sabemos que fue herido en la marcha y queremos saber qué fue lo que pasó", señaló un familiar.

En tanto, solicitaron el apoyo del Ministerio del Interior y de la Fiscalía para que se investigue a fondo el caso. Los familiares esperan que se determinen las circunstancias del ataque que ha dejado al joven Luis Reyes al borde de la muerte. Cabe precisar que durante la jornada de las manifestaciones por el paro nacional del 15 de octubre se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes, lo cual dejó un saldo de más de 100 heridos y una persona fallecida, identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años.

Más de 100 heridos tras la manifestación

Pese a que manifestantes informaron sobre la presencia de efectivos policiales de civil durante el paro nacional del 15 de octubre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que agentes del grupo Terna hayan participado en las movilizaciones. Ante ello, familiares de Luis Reyes han insistido para que las autoridades realicen las investigaciones necesarias.

En tanto, la Defensoría del Pueblo confirmó que han ingreso 102 personas heridas a los hospitales del Centro de Lima. Entre los afectados, se registraron 23 civiles y 59 efectivos policiales, quienes fueron atendidos en diferentes centros de salud. Al cierre de esta nota, Luis Reyes Rodríguez continúa en evaluación médica.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.