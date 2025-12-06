HOYSuscripcion LR Focus

Política

TC declara infundada demanda contra la Ley de Amnistía y pone en riesgo que los jueces puedan inaplicarla

El fallo se emite pese al pedido de familiares de víctimas del conflicto armado interno, quienes alertaron que llevar la ley al TC podía cerrar la única vía para frenar su aplicación caso por caso.

Tribunal Constitucional. Foto: difusión
Tribunal Constitucional. Foto: difusión

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada, por falta de votos, la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la denominada Ley de Amnistía (Ley 32107), la norma que limita la aplicación de los delitos de lesa humanidad y permite la prescripción de crímenes cometidos antes del 2002. Con cuatro votos a favor y tres en contra, el TC no alcanzó los cinco votos necesarios para dejar sin efecto la ley, por lo que esta se mantiene vigente.

La decisión obtuvo el respaldo de los magistrados Pacheco Zerga, Morales Saravia, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, mientras que los magistrados Domínguez Haro, Gutiérrez Ticse y Monteagudo Valdez votaron en contra.

Cabe recordar que organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas del conflicto armado interno, semanas antes del fallo, solicitaron a la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no llevar el caso al TC, al advertir que una revisión del tribunal podía limitar la posibilidad de que los jueces ordinarios inapliquen la norma mediante control difuso en procesos específicos.

“Estamos exigiendo al Ministerio Público, a la fiscal de la Nación, que no presente la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. Hay que tener también una cultura política de quién es esta entidad, que ha sido nombrado por este Congreso para defender leyes que están hechas a favor de la criminalidad y del pacto político con este gobierno”, señaló Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado en la Universidad La Cantuta y asesinado por el destacamento militar Colina en 1992.

No obstante, el abogado penalista César Azabache señaló que el fallo no impide que los jueces puedan inaplicar la Ley de Amnistía en casos concretos.

"Atención el TC ha declarado infundada por falta de votos la demanda contra la ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad. Pero esto no impide inaplicarla: la aplicación se basa en una sentencia anterior, del año 2001. emitida por la Corte Interamericana de DDHH. Esta sentencia, la del TC, que declara insuficiencia de votos para fallar, no basta para remover el carácter vinculante de la sentencia de la Corte IDH", se lee en su post.

CNDDHH rechaza decisión del Tribunal Constitucional

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su rechazo al reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda contra la Ley de Amnistía, norma que limita el alcance de los delitos de lesa humanidad y permite la prescripción de crímenes cometidos antes del 2002. Según señalaron, la decisión afecta directamente los procesos vinculados a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

"Este fallo ignora los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desconoce las advertencias de fiscales especializados en derechos humanos, quienes han señalado que estos delitos son imprescriptibles y no pueden quedar sin justicia", señalaron.

Comunicado CNDDHH.

Comunicado CNDDHH.

