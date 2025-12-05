HOYSuscripcion LR Focus

Política

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

El Subcomité de Acreditación de la GANHRI inició una revisión especial sobre la Defensoría del Pueblo, tras recibir denuncias de la CNDDHH sobre presuntos retrocesos institucionales y después de que el defensor Josué Gutiérrez evitara responder a los requerimientos del organismo internacional.

La revisión internacional se activó tras denuncias de la CNDDHH y el silencio del defensor Josué Gutiérrez. Foto: Composición LR
La revisión internacional se activó tras denuncias de la CNDDHH y el silencio del defensor Josué Gutiérrez. Foto: Composición LR

La Defensoría del Pueblo ingresó a un proceso de revisión extraordinaria luego de que el Subcomité de Acreditación de la GANHRI advirtiera posibles afectaciones a su independencia, falta de transparencia y ausencia de respuesta frente a denuncias enviadas por la CNDDHH. El mecanismo fue activado tras meses en los que el despacho de Josué Gutiérrez no presentó descargos ni información solicitada, lo que generó preocupación internacional sobre la capacidad del organismo para actuar con autonomía.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Las comunicaciones remitidas por la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) detallaron presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Defensoría, incluyendo restricciones para acceder a archivos históricos, decisiones cuestionadas en la gestión interna y un clima institucional deteriorado.

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ley de Amnistía: Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan demanda de inconstitucionalidad de Josué Gutiérrez

lr.pe

“El 1 de septiembre de 2025, la Secretaría del SCA recibió información de terceros procedente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú", indican. El SCA evaluó la documentación, verificó la falta absoluta de respuesta de la entidad y concluyó que era necesario iniciar una revisión especial, un mecanismo reservado para casos graves.

GANHRI examinará si la <strong>Defensoría del Pueblo</strong> mantiene independencia y cumplimiento de los Principios de París. Foto: difusión

GANHRI examinará si la Defensoría del Pueblo mantiene independencia y cumplimiento de los Principios de París. Foto: difusión

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

lr.pe

La GANHRI aplicó este procedimiento de manera excepcional, pues solo lo activa cuando considera que una institución nacional de derechos humanos podría estar incumpliendo los Principios de París. En este caso, la preocupación internacional se centra en la aparente falta de independencia del defensor Josué Gutiérrez, la débil actuación frente a denuncias de violaciones de derechos humanos y la posible interferencia política en decisiones claves del organismo.

El examen internacional será realizado en 2026 y determinará si la Defensoría del Pueblo mantiene la categoría A, un estatus que le permite participar activamente en instancias de Naciones Unidas. Perder dicha clasificación afectaría su representatividad y enviaría una señal de retroceso institucional en el Perú en un contexto marcado por tensiones políticas y denuncias de vulneración de derechos.

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

lr.pe

GANHRI cuestiona el silencio institucional y alerta sobre retrocesos internos

El Subcomité de Acreditación de la GANHRI fundamenta la revisión especial en dos factores: la gravedad de las denuncias presentadas por la sociedad civil y el silencio absoluto de la Defensoría del Pueblo frente a los pedidos formales de información. El informe señala que la oficina de Josué Gutiérrez no respondió a ninguno de los correos enviados por el SCA desde septiembre de 2025, lo que elevó la preocupación sobre su comportamiento institucional.

Las alertas de la Cnddhh mencionan presunta falta de transparencia en procesos clave, como la gestión interna de personal y restricciones en el acceso a documentos de derechos humanos. También se advierte un debilitamiento del rol supervisor de la Defensoría frente a situaciones de violación grave, así como un deterioro de las condiciones laborales dentro del organismo, lo que afecta su capacidad de incidencia.

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

lr.pe

Para la GANHRI, estos indicadores comprometen la credibilidad defensorial y ponen en duda su independencia en un momento en el que se exige vigilancia activa sobre el Estado. Por ello, el SCA decidió convocar una evaluación prioritaria en 2026, con el fin de determinar si el organismo sigue cumpliendo estándares internacionales en materia de autonomía, transparencia y defensa de la población.

“El SCA está especialmente preocupado por las denuncias relativas a la capacidad de la DPP para desempeñar su mandato de manera eficiente, su independencia y credibilidad percibidas”, señala el oficio.

Defensoría del Pueblo exhorta a Reniec a garantizar protección de datos personales tras filtración masiva

Defensoría del Pueblo exhorta a Reniec a garantizar protección de datos personales tras filtración masiva

Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo

Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

