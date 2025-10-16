HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     
Política

José Jerí se aferra a la presidencia pese a asesinato de Eduardo Ruiz: "No voy a renunciar"

Las declaraciones de Jerí contrastan con sus anteriores promesas de renunciar ante una posible vacancia de Dina Boluarte, reafirmando su intención de permanecer en la presidencia hasta 2026.

José Jerí busca mantenerse en el cargo como presidente de la República | Composición: LR.
José Jerí no quiere dejar el sillón presidencial. El actual gobernante del Perú anunció que no renunciará a su cargo pese al asesinato de Eduardo Ruiz, ocurrido durante las marchas en contra de su régimen y del Congreso. Jerí aseguró que “no importa quién ocupe el puesto presidencial”, sino que la prioridad es apostar por la “estabilidad”. Estas declaraciones contrastan con los reportes de represión policial durante la protesta ciudadana del 15 de octubre, los cuales distan del discurso de “reconciliación nacional” que su gobierno asegura mantener.

“Pido a los congresistas que, en su libertad de criterio, han presentado las mociones de censura, que sean sumamente responsables con su decisión. (…) No voy a renunciar; voy a continuar con la responsabilidad y vamos a seguir abriendo el diálogo (…)”, declaró Jerí en el centro de Lima.

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

De esta manera, Jerí contradice su posición inicial expresada meses atrás en una entrevista con el diario El Comercio, donde aseguró que no permanecería en el cargo si Dina Boluarte era vacada.

“Desde mi perspectiva, la presidencia debe ser relevada constitucionalmente el 28 de julio de 2026. Si se presentase ese escenario (la vacancia de Dina Boluarte), personalmente yo desistiría”, afirmó entonces.

Jerí y sus primeras declaraciones tras el asesinato de Eduardo Ruiz en marcha contra su Gobierno: “Un grupo reducido de personas quería generar caos”

Tras el asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz durante la protesta contra su Gobierno, José Jerí brindó sus primeras declaraciones ante la prensa. El gobernante optó por atribuir la muerte del artista y los desmanes ocurridos a “grupos de infiltrados” que, según sus palabras, habrían buscado provocar una situación de caos institucional para “imponer sus agendas”.

“El día de ayer se inició una expresión ciudadana legítima que, lamentablemente, con el transcurrir de las horas, un grupo reducido de personas quiso generar caos, aprovechando una libre expresión ciudadana de inconformidad. En un Estado de derecho se mantienen las garantías de todos: de los manifestantes y de las fuerzas del orden. Pero ese pequeño grupo buscaba generar caos; producto de ello tenemos este sensible fallecimiento, ocurrido fuera del área donde se desarrollaba la movilización ciudadana (…)”, señaló.

En línea con su discurso, Jerí evitó pronunciarse sobre los elementos que apuntarían al accionar de un presunto policía en el asesinato del joven artista. “(…) Hemos recibido un país con múltiples demandas que no han sido atendidas en varios años. Son momentos complicados y no ha sido sencillo el momento en el que hemos asumido esta responsabilidad. Hoy debemos sostener la estabilidad de nuestro país. Estoy de acuerdo con que los ciudadanos se manifiesten y nosotros, como Estado, garantizamos ello. (…) Seamos responsables; no permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas ilegítimas sobre una expresión legítima de inconformidad (…)”, continuó.

