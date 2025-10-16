HOYSuscripcion LR Focus

Fallece joven en marcha contra Jerí: este fue el momento del ataque
Fallece joven en marcha contra Jerí: este fue el momento del ataque     
🔴 Todo esto sucedió en la PROTESTA del 15 de octubre | Titulares LR

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

El Ministerio Público anunció que se encuentra realizando diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz.

Eduardo Ruiz perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el tórax. Foto: composición LR
Eduardo Ruiz perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el tórax. Foto: composición LR

La Fiscalía inició diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del asesinato del joven de 32 años Eduardo Ruiz Sáenz el último miércoles 15 de octubre. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio Público confirmó que ciudadano perdió la vida después de haber recibido un disparo de arma de fuego en Plaza Francia, en el Centro de Lima, durante las protestas sociales contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso.

El joven, que se dedicaba al rap y que era conocido en el mundo del hip hop del distrito de San Martín de Porres, en Lima, como “Trvko”, falleció luego de que —según testigos— un policía vestido de civil comenzó a disparar durante las protestas.

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ministerio Público informó que las diligencias estarán a cargo de Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

Por ello, el mencionado despacho dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Comunicado de la Fiscalía sobre el asesinato de Eduardo Ruíz

Comunicado de la Fiscalía sobre el asesinato de Eduardo Ruíz

Noticia en desarrollo...

