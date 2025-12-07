¿Cuándo se estrena capítulo 9 de 'Beso dinamita' y dónde ver online el k-drama?

El k-drama 'Beso dinamita' se ha consolidado como uno de los grandes éxitos coreanos del año en Netflix. La historia, protagonizada por Jang Ki Young y Ahn Eun Jin, ha cautivado a la audiencia internacional con una mezcla de romance, comedia, dilemas personales y giros inesperados, y ahora los fanáticos se preparan para el lanzamiento del esperado capítulo 9.

El final del episodio 8 dejó a los seguidores con gran expectativa. Alerta de spoilers: Ji Hyeok descubrió que el pequeño Jun llama "tía" a Da Rim en lugar de "madre", lo que enciende la sospecha de que ella en realidad no tiene un hijo. Esta revelación intensifica la trama justo cuando está a punto de casarse con Ha Yeong, tras resignarse creyendo que Da Rim sí es la esposa de Seon Woo y tiene una familia con él.

¿Cuándo se estrena el capítulo 9 de 'Beso dinamita'?

El episodio 9 de 'Beso dinamita' se estrenará el miércoles 10 de diciembre, siguiendo su calendario de dos lanzamientos por semana. La producción coreana mantiene su ritmo de publicación con un capítulo nuevo cada miércoles y jueves, lo que ha permitido que la audiencia acompañe de manera constante el desarrollo de la historia.

La expectativa por este episodio es alta, pues los seguidores esperan saber qué pasará ahora entre Da Rim y Ji Hyeok, quien vive un dilema emocional y profesional debido a los sentimientos que desarrolló hacia ella desde su primer encuentro.

¿Dónde ver online el k-drama 'Beso dinamita'?

La serie coreana 'Beso dinamita', conocida internacionalmente como 'Dynamite Kiss', se transmite en simultáneo por el canal SBS en Corea del Sur y a través de Netflix, donde se ha convertido en un fenómeno global. Cada episodio llega en su idioma original y está disponible con doblaje y subtítulos en varios idiomas, lo que ha permitido que la producción conquiste audiencias en distintos países.

Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, ya que los capítulos se habilitan de manera simultánea en todos los territorios. En Perú, los planes de la plataforma tienen un costo desde S/. 28.90.