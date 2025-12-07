HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena capítulo 9 de 'Beso dinamita' y dónde ver online el k-drama?

El k-drama 'Beso dinamita' se ha convertido en un éxito mundial. La serie coreana, protagonizada por Jang Ki Young y Ahn Eun Jin, revela dos nuevos capítulos cada semana.

'Beso dinamita' tendrá un total de 14 capítulos.
'Beso dinamita' tendrá un total de 14 capítulos. | Foto: composición LR/SBS

El k-drama 'Beso dinamita' se ha consolidado como uno de los grandes éxitos coreanos del año en Netflix. La historia, protagonizada por Jang Ki Young y Ahn Eun Jin, ha cautivado a la audiencia internacional con una mezcla de romance, comedia, dilemas personales y giros inesperados, y ahora los fanáticos se preparan para el lanzamiento del esperado capítulo 9.

El final del episodio 8 dejó a los seguidores con gran expectativa. Alerta de spoilers: Ji Hyeok descubrió que el pequeño Jun llama "tía" a Da Rim en lugar de "madre", lo que enciende la sospecha de que ella en realidad no tiene un hijo. Esta revelación intensifica la trama justo cuando está a punto de casarse con Ha Yeong, tras resignarse creyendo que Da Rim sí es la esposa de Seon Woo y tiene una familia con él.

PUEDES VER: ¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

lr.pe

¿Cuándo se estrena el capítulo 9 de 'Beso dinamita'?

El episodio 9 de 'Beso dinamita' se estrenará el miércoles 10 de diciembre, siguiendo su calendario de dos lanzamientos por semana. La producción coreana mantiene su ritmo de publicación con un capítulo nuevo cada miércoles y jueves, lo que ha permitido que la audiencia acompañe de manera constante el desarrollo de la historia.

La expectativa por este episodio es alta, pues los seguidores esperan saber qué pasará ahora entre Da Rim y Ji Hyeok, quien vive un dilema emocional y profesional debido a los sentimientos que desarrolló hacia ella desde su primer encuentro.

PUEDES VER: Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

lr.pe

¿Dónde ver online el k-drama 'Beso dinamita'?

La serie coreana 'Beso dinamita', conocida internacionalmente como 'Dynamite Kiss', se transmite en simultáneo por el canal SBS en Corea del Sur y a través de Netflix, donde se ha convertido en un fenómeno global. Cada episodio llega en su idioma original y está disponible con doblaje y subtítulos en varios idiomas, lo que ha permitido que la producción conquiste audiencias en distintos países.

Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, ya que los capítulos se habilitan de manera simultánea en todos los territorios. En Perú, los planes de la plataforma tienen un costo desde S/. 28.90.

Notas relacionadas
Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

LEER MÁS
Estrenos de Netflix en diciembre 2025: lista completa de películas y series nuevas

Estrenos de Netflix en diciembre 2025: lista completa de películas y series nuevas

LEER MÁS
Stranger Things 5: fecha de estreno y horarios de la parte 1 de la última temporada en Netflix

Stranger Things 5: fecha de estreno y horarios de la parte 1 de la última temporada en Netflix

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ver 'Tú, a miles de kilómetros' en español: plataformas disponibles y guía completa

Ver 'Tú, a miles de kilómetros' en español: plataformas disponibles y guía completa

LEER MÁS
¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

LEER MÁS
'Un amor predestinado', FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del drama de Rowoon y Jo Bo Ah?

'Un amor predestinado', FINAL explicado: ¿qué pasó en el capítulo 16 del drama de Rowoon y Jo Bo Ah?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Cultura Asiática

Estrenos de k-dramas y doramas en diciembre 2025: qué ver en Netflix, HBO, Disney+ y más

¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

MAMA Awards 2025 [DÍA 2] todos los GANADORES: STRAY KIDS, G-Dragon, aespa, Jennie, Rosé y más idols k-pop que se llevaron premios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025