Fiscalía abre investigación preliminar contra policías que habrían disparado perdigones a manifestantes
Se ha dispuesto la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el hospital Loayza. A los responsables se les acusará por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad.
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo; así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las marchas del 15 de octubre.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada de dicha investigación, dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados.
Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. Un fiscal provincial y 10 fiscales adjuntos especializados participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos.