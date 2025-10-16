HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía abre investigación preliminar contra policías que habrían disparado perdigones a manifestantes

Se ha dispuesto la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el hospital Loayza. A los responsables se les acusará por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad. 

Fiscales ya se encuentran investigando estos casos.
Fiscales ya se encuentran investigando estos casos.

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo; así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las marchas del 15 de octubre.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada de dicha investigación, dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. Un fiscal provincial y 10 fiscales adjuntos especializados participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos.

