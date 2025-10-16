Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes es el responsable de la muerte de Eduardo Ruiz. Foto: composición LR

El autor del disparo que terminó con la vida de Eduardo Ruiz (32) fue identificado. Su nombre es Luis Magallanes, un fue el suboficial de tercera de la División de Investigación Criminal, según precisó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", dijo ante la prensa.

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz?

A la fecha, Magallanes se encuentra detenido de forma preliminar en el Hospital de la Policía porque, según indicó Arriola, presenta politraumatismo. Agentes de la División de Homicidios lo interrogaron y realizaron control de identidad en dicho nosocomio.

Luis Michael Magallanes Gaviria tiene 28 años, es natural de Iquitos (Loreto), y pertenece a la Dirección de Investigación Criminal como suboficial de tercera.