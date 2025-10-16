HOYSuscripcion LR Focus

🚨 General Arriola confirmó que un suboficial disparó contra Eduardo Ruiz

Política

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, fue quien confirmó la identidad del agente que disparó contra Eduardo Ruiz.

Luis Magallanes es el responsable de la muerte de Eduardo Ruiz. Foto: composición LR
El autor del disparo que terminó con la vida de Eduardo Ruiz (32) fue identificado. Su nombre es Luis Magallanes, un fue el suboficial de tercera de la División de Investigación Criminal, según precisó el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", dijo ante la prensa.

PUEDES VER: Ministro del Interior acepta que PNP hizo disparos, pero los justifica: "La Policía es maltratada"

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz?

A la fecha, Magallanes se encuentra detenido de forma preliminar en el Hospital de la Policía porque, según indicó Arriola, presenta politraumatismo. Agentes de la División de Homicidios lo interrogaron y realizaron control de identidad en dicho nosocomio.

Luis Michael Magallanes Gaviria tiene 28 años, es natural de Iquitos (Loreto), y pertenece a la Dirección de Investigación Criminal como suboficial de tercera.

Luis Magallanes en el hospital PNP mientras es interrogado. Foto: composición LR

