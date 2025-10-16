HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Política

Ministro del Interior acepta que PNP hizo disparos, pero los justifica: "La Policía es maltratada"

Vicente Tiburcio se refirió al video que evidencia como personal policial Fénix sacó su arma y apuntó a ciudadanos. Victimizó a los efectivos diciendo que "tenían que defenderse".

Ministro del interior se presentó ante el Pleno para responder sobre las acciones de la PNP en la marcha del 15 de octibre
Un grupo de policías del Escuadrón Fénix fueron captadas apuntando con su arma a civiles que manifestaban la noche del 15 de octubre. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, admitió el hecho, pero lo justificó asegurando que se trata de "mujeres que tienen que defenderse". Asimismo, agregó que en el Perú la policía "es maltratada".

Tal justificación la realizó durante su presentación en el Pleno del Congreso, espacio al que fue convocado con carácter de urgencia para que informe sobre lo sucedido durante la marcha del 15 de octubre. "Hubo un hecho que circula en las redes sobre como el personal policial Fénix, que es el personal que acompaña a los dignatarios, cuando estaban haciendo su traslado por la avenida Tacna y Garcilaso han sido atacadas. Se observa la utilización de sus armas porque son mujeres que tienen que defenderse. Eso no lo podemos negar, pero ellas no estaban en la zona de acción de acuerdo a lo que se ha planificado. Han hecho disparos al aire. Es evidente", declaró.

Lejos de admitir el error cometido por parte de la PNP, el titular del Mininter justificó su accionar. "Se ha dispuesto inmediatamente que se hagan las investigaciones. Acá no protegemos a nadie. Si hay responsabilidad de algún efectivo se tomará las responsabilidades el caso. Es un hecho que las policías se han defendido contra sus vidas. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Aquí (en Perú) la Policía es maltratada, tiene persecuciones con distintas investigaciones", dijo.

Ministro del Interior victimiza a la PNP: "Nos han atacado"

En otro momento, al inicio de su presentación, aseguró que desde el Mininter se coordinó la ejecución de un plan que "permita a los ciudadanos realizar libre tránsito". Además, lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz y aseguró que el hecho no quedará impune. Para ello, se revisa los videos del hecho.

Sin embargo, consideró que la PNP fue la parte agraviada. "Todo el querido Perú ha sido testigo como el día de ayer nos han atacado. Cómo han atacado a la Policía Nacional", expresó.

En ese sentido, indicó que en la manifestación se realizaron actos de violencia de parte de "vándalos" o "infiltrados". "Muchas personas disfrazados con cascos, con vendas, con palos, con mochilas y utilizando elementos contundentes atacaron a la Policía. Hemos sido atacados. Producto de ello, 89 policías heridos, 22 civiles heridos,11 detenidos", manifestó.

