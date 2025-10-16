El Congreso de la República rechazó la moción de censura presentada contra el presidente del Parlamento, José Jerí, y los integrantes de la Mesa Directiva. La medida, impulsada por legisladores de izquierda en respuesta al asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz durante las protestas, no fue admitida a debate. La iniciativa obtuvo solo 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, quedando automáticamente archivada.

El pedido de censura fue promovido por el congresista Pasión Dávila, quien responsabilizó políticamente a Jerí por los hechos de represión registrados frente al Congreso. Según los parlamentarios firmantes, el Gobierno no garantizó el respeto a los derechos humanos durante la jornada de movilización del 15 de octubre, en la que el joven Ruiz murió a causa de un disparo de arma de fuego. La Fiscalía ha confirmado que se trató de un homicidio y ha iniciado diligencias urgentes.

Durante el debate, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular cerraron filas en defensa de José Jerí, lo que permitió frenar la admisión de la moción. Desde el bloque de izquierda se denunció un “blindaje político” y se advirtió que el Parlamento actúa con indiferencia ante la violencia estatal. Horas antes y tras presentarse ante el Pleno, José Jerí descartó renunciar al cargo pese al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y el fallecimiento de uno de ellos.