HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Joven muere en marcha del 15 de octubre por disparo de presunto policía | LR NOTICIAS

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

El presidente José Jerí llegó al Congreso luego del asesinato de Eduardo Ruíz durante las manifestaciones del 15 de octubre.

José Jerí llegó al Congreso. El presidente enfrentaría una moción de censura en su contra. Foto: Composición/LR
José Jerí llegó al Congreso. El presidente enfrentaría una moción de censura en su contra. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, llegó al Congreso luego del asesinato de Eduardo Ruiz el último 15 de octubre durante las manifestaciones contra el Gobierno, el Parlamento y las leyes procrimen. El jefe de Estado afrontaría una moción de censura en su contra y la Mesa Directiva, lo que lo dejaría afuera de la Presidencia. Hasta el momento, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) se encuentra recolectando las firmas para presentar el pedido.

José Jerí llega al Congreso: ÚLTIMAS NOTICIAS

11:42
16/10/2025

José Jerí llega al Congreso tras el asesinato de Eduardo Ruíz: afrontaría una moción de censura en su contra

En horas de la mañana de este jueves 16 de octubre, el presidente José Jerí llegó al Congreso luego del asesinato de Eduardo Ruiz mientras protestaba de manera pacífica en el Centro de Lima. El jefe de Estado afrontaría una moción de censura en contra junto con la Mesa Directiva.

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Congreso: parlamentario Jaime Quito impulsará moción de censura contra José Jerí y mesa directiva

Congreso: parlamentario Jaime Quito impulsará moción de censura contra José Jerí y mesa directiva

LEER MÁS
Policía golpea la cabeza de manifestante en el piso e insulta a mujer durante marcha contra José Jerí: "Te voy a disparar"

Policía golpea la cabeza de manifestante en el piso e insulta a mujer durante marcha contra José Jerí: "Te voy a disparar"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

Si José Jerí renuncia a la presidencia del Perú, ¿quién asume el cargo de presidente?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

LEER MÁS
Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

Joven es asesinado por disparo de bala de presunto policía durante marcha contra gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

¿Quién asumiría la presidencia del Perú si José Jerí renuncia al cargo?

LEER MÁS
Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

LEER MÁS
Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

LEER MÁS
Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025