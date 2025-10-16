José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva
El presidente de la República, José Jerí, llegó al Congreso luego del asesinato de Eduardo Ruiz el último 15 de octubre durante las manifestaciones contra el Gobierno, el Parlamento y las leyes procrimen. El jefe de Estado afrontaría una moción de censura en su contra y la Mesa Directiva, lo que lo dejaría afuera de la Presidencia. Hasta el momento, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) se encuentra recolectando las firmas para presentar el pedido.
José Jerí llega al Congreso tras el asesinato de Eduardo Ruíz: afrontaría una moción de censura en su contra
