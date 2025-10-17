La PNP confiesa que un efectivo asesinó al rapero “Trvko”, Eduardo Ruíz Sanz

nadie lo perseguía. El video registra que el SO3 PNP Luis Magallanes corre entre los manifestantes, volteó y disparó. Foto: composición LR | Eduardo Ruíz Sanz | Luis Magallanes Gaviria | PNP

Primero el jefe de Estado, José Jerí, excluyó de responsabilidad a la Policía Nacional al afirmar que “el sensible fallecimiento (de Eduardo Ruíz Sanz) se dio fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana”.

Luego, el ministro del Interior, general PNP (r) Vicente Tiburcio, lo negó todo ante el Congreso, que lo convocó para que ofreciera explicaciones sobre el asesinato del rapero, la noche del miércoles 15 de octubre, cerca a la plaza Francia. “Rechazamos las imputaciones que se hacen contra la Policía Nacional. En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho no hubo presencia policial y negamos contundentemente la participación del grupo Terna en las movilizaciones ciudadanas”, afirmó falsamente Tiburcio.

En las imágenes captadas en la escena del crimen se observa claramente que la persona que dispara tiene las características de un efectivo policial (por el corte de cabello, por la contextura, por la vestimenta), que corre entre varias personas que se retiraban luego de participar en la protesta. Luego de dejarlos atrás, el sujeto voltea y comienza a disparar sin motivo alguno al grupo de ciudadanos más cercano. Las mismas cámaras registraron que cayó herido un adulto que caminaba por la vereda. Personas cercanas al lugar lo evacuaron de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza. Agentes de la División de Investigación de Homicidios fueron al nosocomio y constataron que la víctima era Eduardo Ruíz Sanz, de 32 años, un cantante de rap cuyo nombre artístico era “Trvko”, nacido en Pueblo Libre y residente en San Martín de Porres. El 13 de octubre había sido su cumpleaños.

Evidencia. En la cuadra 10 del jirón Camaná, con dirección al jirón Uruguay. Cayó herido Eduardo Ruíz Sanz por un disparo. Foto: La República / Adrian Sarria

La prueba del homicidio

La República obtuvo el registro de lo que encontraron los agentes. Mientras autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior rechazaban cualquier relación con la muerte de Eduardo Ruíz Sanz, de manera concluyente el parte de los agentes señala que fue un asesinato:

HOMICIDIO POR PAF (Proyectil de Arma de Fuego). A horas 23:40 del día 15 Oct 2025 ingresó a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza la persona de Eduardo Mauricio RUIZ SANZ (32) DNI 72728962, conducido por unos amigos. Según refieren se encontraban en la manifestación en donde al parecer habría sido impactado por un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax (no indican el lugar exacto de los hechos). También se desconoce la forma y circunstancias del hecho.

Diagnóstico: muerte sin asistencia, trauma torácico penetrante con orificio de entrada tercio inferior del tórax.

Por sus propios canales, el Ministerio Público se enteró que el sospechoso del homicidio de Eduardo Ruíz Sanz, era un efectivo policial desplegado de civil, encubierto entre los manifestantes. Además, obtuvo imágenes de las cámaras instaladas donde ocurrió el asesinato, confirmando su sospecha de que el autor era un policía.

Solo quedaba la confesión

Por esta razón, el Ministerio Público con fines de asentar una investigación por homicidio, requirió al jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, toda la información disponible para identificar al agresor: “Los planes de operaciones, órdenes de operaciones, órdenes telefónicas, memorandos y otros documentos y sus anexos, debiendo precisar su organización de comando, zonificación, fuerzas operativas, distribución de personal, tareas generales y específicas”.

“También (se requieren) los informes de apreciación de inteligencia y riesgo y de los oficiales a cargo del personal policial, vinculados con la ejecución de operaciones policiales”, precisa la disposición fiscal.

Ni el gobierno ni el Comando Policial podían seguir sosteniendo el mismo argumento ante la decisión de la fiscalía.

Las imágenes desmienten la versión oficial de que Eduardo Ruíz Sanz era parte de una turba que atacó al policía Luis Magallanes. Foto: difusión

Por la tarde del jueves, cuando circulaban testimonios y videos que confirmaban que quien disparó a matar era un efectivo policial, el gobierno de José Jerí terminó por rendirse ante las evidencias. El Comandante General de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola Delgado, convocó a una conferencia de prensa y dio el nombre del autor de los disparos: el suboficial de tercera Luis Magallanes. No dio su identificación completa: Luis Michael Magallanes Gaviria, nacido el 11 de noviembre de 1996, en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Arriola manifestó que Magallanes estaba asignado a la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri.

Según la versión de Arriola, Luis Magallanes Gaviria disparó al sentirse acorralado por los manifestantes, incluso recibió golpes y presento heridas. Pero las imágenes y los testimonios no coinciden con el presunto acoso al policía Magallanes. De acuerdo con el testimonio del efectivo señalado como el autor del crimen, fue comisionado como apoyo de prevención al área de las marchas, debido a una orden telefónica para todas las unidades policiales. Indicó que fue detectado por un grupo de manifestantes que se encontraba reunido en la plaza Francia. Creyeron que era un policía Terna infiltrado, por lo que trató de huir. Al verse perseguido, sacó su arma y disparó contra las personas.

Artista urbano. El 13 de octubre, dos días antes del trágico final, Eduardo Ruíz Sanz, un rapero conocido como “Trvko”, cumplió 32 años. Foto: difusión