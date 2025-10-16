Un policía fue quien asesinó a Eduardo Ruiz en la protesta del 15 de octubre

El asesinato provino de la Policía. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el autor del asesinato de Eduardo Ruíz durante las protestas ocurridas este 15 de octubre contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso fue el suboficial de la policía, Luis Magallanes. Arriola confirmó que Magallanes será separado del cuerpo policial. Con esta información se confirma que el disparo fue efectuado por un efectivo policial.

Según indico Arriola, Magallanes pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Además, el comandante general de la PNP indicó que actualmente Magallanes se encuentra con un diagnóstico de politraumatismo. Debido a su situación médica, el suboficial policial se encuentra siendo atendido médicamente.

Videos registrados por cámaras de seguridad cercanas a la plaza Francia —lugar donde ocurrió el asesinato de Ruiz Sanz— muestran el momento en que el ahora identificado policía dispara contra el joven músico de 32 años. Las imágenes también evidencian la presencia de otro ciudadano armado cerca de la escena del crimen. Arriola confirmó que este segundo sujeto también pertenece a la Policía y que se encuentra detenido junto a Magallanes.

Noticia en desarrollo...