Las mentiras y medias verdades que dijo el ministro del Interior en torno al asesinato de Eduardo Ruiz durante protestas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó esta tarde que el joven Eduardo Ruiz Sanz (32) falleció por un disparo que le asestó el suboficial de tercera Luis Magallanes. Con esa afirmación ha quedado mal parado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, debido a las diversas mentiras y medias verdades que dijo en torno a este lamentable caso ocurrido durante las protestas, de la noche del miércoles último, en el centro de Lima.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Tiburcio afirmó que en ningún momento los efectivos policiales se encontraron presentes en la plaza Francia, donde falleció el joven músico de San Martín de Porres. “Dentro del planeamiento, no se han considerado a las fuerzas en ese espacio, porque todo en las concentraciones lo hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, respondió en RPP.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra policías que habrían disparado perdigones a manifestantes

No obstante, el general Arriola reconoció que el suboficial de tercera Luis Magallanes y otro de sus compañeros, ambos ya detenidos, fueron identificados disparando sus armas de fuego en esa zona.

En otro momento, el ministro del Interior descartó también que agentes del Grupo Terna, especializados en operaciones encubiertas, habían participado en las protestas; esto pese a las diversas evidencias que demostraban que sí había policías vestidos de civil que, incluso, detuvieron a manifestantes. Tras ello, tuvo que señalar, de forma general, que se “usaron policías para poder” intervenir a los protestantes en “hechos de flagrancia”.

Tras el asesinato del joven manifestante, Tiburcio consideró que no había un costo político al respecto porque las fuerzas del orden realizaron un planeamiento para que las protestas se desarrollen de forma pacífica, de inicio a fin, “respetando irrestrictamente los derechos humanos”. “La Policía no ha salido a reprimir, la Policía no ha salido a matar a nadie. Eso quede claro. Nosotros hemos salido a protegerlos, a acompañarlos”, indicó la noche del miércoles. No obstante, eso tampoco fue cierto porque además se ha reportado un herido de gravedad y otros con lesiones leves.

Pese a este homicidio, el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra el presidente José Jerí y los integrantes de la Mesa Directiva. La medida, impulsada por legisladores de izquierda en respuesta al asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz durante las protestas, no fue admitida a debate. La iniciativa obtuvo solo 20 votos a favor, 63 en contra y 4 abstenciones, quedando automáticamente archivada.