Phillip Butters aseguró que hubo actos subversivos en Puno y puneños lo corrieron de Juliaca

Butters tuvo que retirarse de las oficinas de radio La Decana en Juliaca, con resguardo policial. Foto: composición LR / Liubomir Fernández - LR

Butters tuvo que retirarse de las oficinas de radio La Decana en Juliaca, con resguardo policial. Foto: composición LR / Liubomir Fernández - LR

Phillip Butters, precandidato presidencial por Avanza País, conocido popularmente como el “sabelón”, llegó al altiplano puneño y fue echado de la peor manera porque, en diciembre de 2022, pidió a través de su programa “Combutters”, que se le meta “balazo en la cabeza a los manifestantes” que salieron a las calles contra Dina Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Muy temprano el aspirante al sillón presidencial ofreció una entrevista a radio La Decena en Juliaca. Lejos de explicar por qué quería que se le quite la vida a quienes ejercía su derecho a la protesta, y pedir perdón, Butters, trató de edulcorar su posición alegando que “hubo infiltrados” y después se reafirmó que en el caso de Puno “hubo gente que sí hizo actos subversivos”.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Butters tuvo que ser resguardado por la PNP tras el rechazo ciudadano. Foto: Liubomir Fernández

Su presencia generó una ola de indignación y, de inmediato, decenas de personas se reunieron en las afueras de la emisora para tomar medidas. En Juliaca aún están abiertas las heridas porque el 9 de enero de 2023 las Fuerzas Armadas mataron a 18 personas durante las protestas contra la mandataria. Ningún responsable está detenido.

“Es que hubo infiltrados que generaron una violencia absolutamente absurda”, “Hubieran sido protestas normales y no lo fueron”, “Las 18 personas están muertas y es algo definitivo. Ya para esas familias no hay Día de la Madre, no hay día del padre, no hay Navidad, no hay cumpleaños. (…) Por lo cual la señora (Dina Boluarte) va a tener que ser juzgada en su momento. Eso no quiere decir que uno pueda generalizar a todos los policías, como uno no puede generalizar a todos los protestantes. Hay gente que sí hizo actos subversivos. Esa gente también tiene que ser juzgada”, dijo Phillip Butters.

El conductor, Max Lanza, le hizo recordar todas sus expresiones en las cuales pedía que la policía dispare en la pierna, en el abrazo y la cabeza a los manifestantes.

En varios puntos de la ciudad, vecinos se autoconvocaron con megáfonos para botarlo peor aún después de advertir meses atrás que vendría a Puno a ponerle la cara a todo aquel que quería debatir con él.

PUEDES VER: Eduardo Arana victimiza a Dina Boluarte para eludir cuestionamientos y críticas a su gestión

Familiares indignados

Los familiares de las víctimas llegaron a emergencia a Juliaca de diversas provincias, para pedirle explicaciones por qué los había terruqueado en 2023 y porqué tildó de subversivos a los asesinados de alrededores del aeropuerto de Juliaca, cuando la mayoría perdió la vida en exteriores del terminal aeroportuario con disparo de bala a larga distancia.

“Cómo es posible que este señor después de todo lo que nos terruqueo ahora venga a Puno y encima se reafirma que acá hubo actos terroristas. Viene tácitamente con el mismo discurso del gobierno, pero a la vez soslaya que mataron a nuestros parientes. Este señor qué se ha creído. No lo queremos. Nosotros no vamos a descansar hasta que se vaya. Estos nos creen tontos. Que se vaya. No queremos a nadie de la derecha”, dijo Raúl Samillan Sanga, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero.

Ciudadanos de Puno rechazaron a Phillip Butters en su visita. Foto: Liubomir Fernández

En menos de 40 minutos, se congregaron empresarios, dirigentes, comerciantes, dirigentes y asociación civil para retirarlo a la mala de la ciudad de los vientos.

Butters, estuvo en la radio durante hora y media y apenas culminó la entrevista, según la administradora de la emisora, Guadalupe Apaza, se escondió en un ambiente y no salió hasta que un equipo de 40 agentes de la USE, al mando de un coronel, acudieron para protegerlo.

“Yo soy comerciante de helados, pero he dejado mi negocio porque he venido a botar a quien desde Lima le decía a la policía que dispare a manifestantes. Como es posible después que mataron a nuestros hermanos y dejaron varios heridos, ahora venga este señor a pedir votos. Los puneños ya no somos como antes. Somos campesinas, pero ahora nos informamos. Así como vino va a tener que irse. Estamos muy molestos. Muy enojados estamos después de todo lo que nos insultaron desde Lima. No queremos a nadie de la derecha”, aseguró Natalia Mamani, comerciante.

Según testigos y sus propios colaboradores, Butters, estaba temblando en el ambiente que se encerró y no podía ni teclear su celular. Llamó a Lima para que el contingente policial de Puno lo custodie.

El “sabelón” salió de la radio cubierto con un asco de la policía nacional y protegido por escudos policiales. Una piedra le cayó en la cabeza, pero la indumentaria policía lo cubrió.

Literalmente pasó por callejón oscuro a lo largo de tres cuadras. Los vecinos le lanzaron piedras, huevos, palos, etc. Phillip Butters tuvo que apoyarse en una policía. No podía caminar. Le faltaba el oxígeno. Finalmente, escapó en un carro policial.

“Este es un mensaje para Keiko, para Rafael López Aliada, Cesar Acuña, y los partidos de la derecha que desde el Congreso protegen a Dina Boluarte. Ningún terruquedor va a entrar a Puno. Están avisados. Puno es el Perù. Puno es dignidad”, advirtió Jorge López, dirigente. Butters, llegó a Puno sin conocer la realidad de Puno.