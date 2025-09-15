Criticó a Keiko Fujimori. Durante la última edición del programa Sin Guion, el precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, expresó su rechazo a la reforma del sistema de pensiones elaborada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. La medida ha sido cuestionada porque, entre otros aspectos, prohíbe el retiro del 95.5% de los fondos hasta cumplir 40 años y obliga a que los trabajadores que emiten recibos por honorarios destinen parte de sus ingresos a la aseguradora elegida. En conversación con Rosa María Palacios, Butters responsabilizó directamente al fujimorismo, a través de Fuerza Popular, de la aprobación de esta norma, a la que denominó “Ley Keiko”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Me parece una barbaridad. Es la Ley Keiko. (…) Desde que tengo uso de razón, he estado en contra de los abusos y del mercantilismo (…)”, señaló el precandidato durante la entrevista. Ante ello, Palacios le recordó que la bancada de Avanza País votó a favor de la reforma. Butters respondió que no mantiene relación directa con los congresistas de su agrupación: “Yo no podría sentarme en sus reuniones de bancada a decirles: ‘tienen que hacer esto o aquello’. Ellos me dirían: ‘un momentito, todavía no eres candidato (…)’”, explicó.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Phillip Butters sobre su falta de título universitario: "Creo que es una fortaleza"

Durante otro momento de la entrevista, Rosa María Palacios le preguntó a Phillip Butters por su falta de título universitario. Como se sabe, el precandidato abandonó sus estudios en una reconocida universidad de la capital. Al respecto, el representante de Avanza País sostuvo que existen políticos con credenciales académicas que, pese a ello, han protagonizado graves casos de corrupción.

“Yo, como todos en la vida, he cometido errores. Uno de ellos fue no culminar mi educación universitaria. (…) Si me van a decir a mí que por no tener un título universitario no estoy preparado, yo les respondería que el peruano más preparado de la historia de la República para ser presidente es un delincuente como Pedro Pablo Kuczynski. (…) Fujimori tiene un posgrado en matemáticas, lo mismo Alan García. (…) No considero que sea una debilidad, creo que es una fortaleza”, declaró el precandidato presidencial.