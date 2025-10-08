Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

El precandidato a la presidencia por Avanza País, Phillip Butters, experimentó una recepción hostil al arribar a Radio La Decana en Juliaca, donde fue recibido con abucheos y lanzamiento de huevos. La situación escaló a tal punto que fue necesaria la intervención de cinco agentes policiales para controlar los disturbios, mientras Butters buscó refugio en una oficina.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La fuerte reprobación por parte de la población de Puno se originó por unos comentarios hechos por el también periodista durante su programa 'Combutters', mientras discutía con un oficial de policía las manifestaciones de 2021 y 2022. En esa conversación, Butters preguntó, con su característico tono exaltado: "¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?, explíquenme".

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Butters agregó a sus polémicas declaraciones que en ningún país del mundo se le "puede agarrar a piedradas a la Policía". Ante estas imputaciones, el general PNP Manuel Lozada fue tajante con su respuesta: "Los policías actuamos siempre en defensa de la vida humana de la persona. Nosotros utilizamos nuestros módulos de policías, no salimos a matar a las personas".