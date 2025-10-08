HOYSuscripcion LR Focus

Política

Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las polémicas declaraciones que brindó en su entonces programa 'Combutters', causaron la indignación de los pobladores de Puno, quienes rechazaron su presencia.

Phillip Butters es abucheado en Puno. Foto: composición LR
Phillip Butters es abucheado en Puno. Foto: composición LR

El precandidato a la presidencia por Avanza País, Phillip Butters, experimentó una recepción hostil al arribar a Radio La Decana en Juliaca, donde fue recibido con abucheos y lanzamiento de huevos. La situación escaló a tal punto que fue necesaria la intervención de cinco agentes policiales para controlar los disturbios, mientras Butters buscó refugio en una oficina.

La fuerte reprobación por parte de la población de Puno se originó por unos comentarios hechos por el también periodista durante su programa 'Combutters', mientras discutía con un oficial de policía las manifestaciones de 2021 y 2022. En esa conversación, Butters preguntó, con su característico tono exaltado: "¿Por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza?, explíquenme".

Butters agregó a sus polémicas declaraciones que en ningún país del mundo se le "puede agarrar a piedradas a la Policía". Ante estas imputaciones, el general PNP Manuel Lozada fue tajante con su respuesta: "Los policías actuamos siempre en defensa de la vida humana de la persona. Nosotros utilizamos nuestros módulos de policías, no salimos a matar a las personas".

