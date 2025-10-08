Hace apenas dos días, Dina Boluarte proponía como solución a las extorsiones, que los choferes no contesten las llamadas ni respondan los mensajes. Hoy intenta hacer creer que su Gobierno tiene una estrategia para acabar con la crisis de inseguridad que ya lleva más de 5400 víctimas en lo que va de su gestión. Durante la ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra, la mandataria responsabilizó nuevamente a gobiernos pasados de "abrir puertas" para la delincuencia.

"Trabajando juntos escribiremos una mejor historia para nuestro país y haremos nuestras calles más seguras para niñas y ñiños [...] no cederemos ante el terror que quiere imponer la delincuencia. Junto a nuestra policía nacional, nuestras fuerzas armadas, seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen y lo estamos haciendo con estrategia", sostuvo la presidenta de la República.

Su mensaje continuó con un llamado a los transportistas, que el lunes realizaron un apagado de motores en distintos puntos de la ciudad. La mandataria manifestó que se solidaría con el reclamo de los conductores y cobrados del transporte público. Una mirada distinta a la que tuvo su ministro del Interior, Carlos Malaver, cuando minimizó el asesinato de un chofer, alejando su nacionalidad e intendo decir que fue un crimen pasional.

"Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro, pero esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier delincuentes y criminales sin mayor restricción", sostuvo.