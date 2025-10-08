HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

La visita de Phillip Butters a Puno desató el rechazo de pobladores y organizaciones sociales. El comentarista fue increpado en Juliaca.

Butters tuvo que retirarse de las oficinas de radio La Decana en Juliaca, con resguardo policial. Foto: composición LR
Butters tuvo que retirarse de las oficinas de radio La Decana en Juliaca, con resguardo policial. Foto: composición LR

La visita de Phillip Butters a Puno generó un fuerte rechazo entre los pobladores y organizaciones sociales de la región. El comentarista, conocido por sus expresiones ofensivas hacia las víctimas de la represión policial, fue increpado por ciudadanos en Juliaca cuando intentaba participar en una actividad radial. La indignación creció al recordarse sus comentarios en los que justificó la violencia durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, donde murieron más de 20 personas solo en esa ciudad.

Ante el tenso ambiente, Butters tuvo que ser retirado del lugar con resguardo policial. En videos difundidos en redes sociales, se observa a los manifestantes lanzándole agua y exigiendo su salida inmediata. Los efectivos usaron escudos para protegerlo mientras abandonaba el local. La situación reflejó el repudio generalizado hacia el comunicador, cuya presencia fue considerada una provocación en una de las regiones más golpeadas por la violencia estatal.

