Eduardo Arana victimiza a Dina Boluarte para eludir cuestionamientos y críticas a su gestión

Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, salió en defensa de la presidenta Dina Boluarte, a quien presentó como víctima de “violencia política y ataques personales” en medios y redes sociales. Durante una conferencia, el premier sostuvo que diversos programas y pódcast estarían utilizando “términos realmente deleznables” para referirse a la mandataria, y dejó entrever que su “origen andino” o el género de Boluarte serían los principales motivos.

Arana insistió en que los mensajes difundidos contra la jefa de Estado representan una forma de “violencia simbólica”, la cual, a su juicio, debe ser rechazada. “Este es un ataque a la persona, no a la investidura”, añadió. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pidió a los medios ejercer la crítica respetuosamente y aseguró que el Ejecutivo respalda plenamente a la mandataria. “¿Es porque es mujer andina?”, cuestionó el premier y apeló al respeto hacia quien consideró “una dama y la máxima autoridad del país”.

El discurso de Arana se suma a los intentos del Gobierno por responsabilizar a la prensa de las tensiones políticas que enfrentan. En marzo de este año, Dina Boluarte acusó directamente a la Fiscalía y a “la mala prensa” de intentar desestabilizar su gestión mediante lo que describió como un “golpe de Estado blanco”. Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata del Consejo de la Prensa Peruana, que advirtió que atribuir intenciones conspirativas a los medios constituye un atentado contra la libertad de expresión.

Pese a las críticas, la presidenta Boluarte mantiene una relación distante con los medios. En sus escasas apariciones públicas, sus declaraciones suelen causar controversia y rechazo. Recientemente, minimizó el paro de transportistas al señalar que “no soluciona nada” y recomendó a los ciudadanos “no contestar llamadas ni mensajes” para evitar caer en extorsiones, lo que fue interpretado como una respuesta simplista ante la grave ola de criminalidad que se atraviesa en el país.

Dina Boluarte explicó que las bandas delictivas suelen enviar mensajes con falsos ofrecimientos de remesas o premios, por lo que pidió a la población no abrirlos y reportarlos a la policía. “Los mensajes son diversos. No solamente los llaman para amenazar. A veces, les dicen que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar”, sostuvo la mandataria, al asegurar que la cantidad de denuncias ha incrementado los registros de extorsión.

Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por especialistas y periodistas, entre ellos Rosa María Palacios, quien advirtió que hoy en día “la modalidad de extorsión es mucho más salvaje, ya que primero te matan y luego te cobran”, y que, a su vez, sería “el delito más fácil de cometer” dentro de nuestro país. También señaló que “la única fuerza que puede responder al embate del crimen es la Policía Nacional, pero que esta no da resultados”.

Este episodio vuelve a poner en evidencia tanto el aislamiento como la desconexión de la presidenta y el Gobierno con la realidad que vivimos, mientras que su propio gabinete busca proyectar la figura de Dina Boluarte como víctima de acoso político más que como responsable de las políticas que generan descontento.