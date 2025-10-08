El abogado y director general del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, se presentó en el último programa de “Curwen en La República” y dio una extensa e imprescindible explicación de la importancia de la defensa de los derechos humanos, a partir de las protestas y los últimos sucesos acontecidos dentro de nuestro país. Rivera partió alertando de que venimos atravesando un “periodo trágico”, en el que “los derechos de la gente vienen siendo pisoteados y violados flagrantemente”. “Ni el panorama más sombrío nos hubiese hecho pensar que íbamos a tener una nueva crisis de derechos humanos, en la que hubo más de 50 muertos”, comentó el abogado y añadió que esto se ha venido empeorando debido a la grave crisis institucional.

Asimismo, Rivero indicó que es “vergonzoso” el accionar de los distintos partidos políticos, al querer deslindarse de Dina Boluarte, ya que estos son tan “responsables como el mismo Gobierno” de esta debacle en el Perú. “La presidenta cada vez termina siendo un personaje más insignificante producto de sus últimas declaraciones, las cuales no son propias de una gobernante”, agregó el defensor. También recordó que, por más que las bancadas quieran marcar distancia, fueron ellas mismas las que promovieron diversas y nefastas leyes a favor del crimen, entre ellas la que le quita competencia al Ministerio Público en la investigación preliminar de delitos.

Por otro lado, recordó el alarmante hecho y pedido del congresista Alejandro Muñante con respecto a la eliminación de las fiscalías de derechos humanos e Interculturalidad y la reactivación de las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el Vraem, lo que sigue la misma línea, por ejemplo, del nuevo comandante de la Policía, Óscar Arriola, quien criminalizó las recientes protestas señalando que los que toman estas medidas cometen actos delictivos y violentos. “Es preocupante este pedido, ya que este nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha manifestado que estaría evaluando la permanencia de los equipos especiales”, y ello podría significar que se está refiriendo también a las fiscalías de derechos humanos, advirtió el director de IDL.

Finalmente, el letrado señaló que el congresista Muñante está “tergiversando la realidad” al pedir la desactivación de las fiscalías de derechos humanos en respuesta a la eliminación de las de terrorismo, lo que es preocupante porque no especifica si se refiere a una o a las 20 que existen, y diera la impresión de que su propósito es que desaparezcan todas.“Todos los casos importantes de derechos humanos han sido denunciados e investigados por estas fiscalías; por lo tanto, su eliminación significaría tan solo una cosa: impunidad. (...) A Alejandro Muñante no le gusta el término de derechos humanos ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y cree que eliminando las fiscalías eso va a desaparecer”, comentó Rivera y agregó que todo depende de lo que decida el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.