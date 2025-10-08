HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Política

Director de IDL cuestiona a Alejandro Muñante por pedir eliminar las fiscalías de DDHH: “Es sinónimo de impunidad”

Carlos Rivera, abogado y director del IDL, alertó sobre el retroceso en la defensa de los derechos humanos en Perú y criticó tanto al Gobierno como a los partidos políticos por su responsabilidad en la crisis.


Rivera confronta a congresista Muñante por solicitar desactivación de fiscalías de DDHH. Foto: Composición LR
Rivera confronta a congresista Muñante por solicitar desactivación de fiscalías de DDHH. Foto: Composición LR

El abogado y director general del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, se presentó en el último programa de “Curwen en La República” y dio una extensa e imprescindible explicación de la importancia de la defensa de los derechos humanos, a partir de las protestas y los últimos sucesos acontecidos dentro de nuestro país. Rivera partió alertando de que venimos atravesando un “periodo trágico”, en el que “los derechos de la gente vienen siendo pisoteados y violados flagrantemente”. “Ni el panorama más sombrío nos hubiese hecho pensar que íbamos a tener una nueva crisis de derechos humanos, en la que hubo más de 50 muertos”, comentó el abogado y añadió que esto se ha venido empeorando debido a la grave crisis institucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, Rivero indicó que es “vergonzoso” el accionar de los distintos partidos políticos, al querer deslindarse de Dina Boluarte, ya que estos son tan “responsables como el mismo Gobierno” de esta debacle en el Perú. “La presidenta cada vez termina siendo un personaje más insignificante producto de sus últimas declaraciones, las cuales no son propias de una gobernante”, agregó el defensor. También recordó que, por más que las bancadas quieran marcar distancia, fueron ellas mismas las que promovieron diversas y nefastas leyes a favor del crimen, entre ellas la que le quita competencia al Ministerio Público en la investigación preliminar de delitos. 

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Eduardo Arana victimiza a Dina Boluarte para eludir cuestionamientos y críticas a su gestión

lr.pe

Por otro lado, recordó el alarmante hecho y pedido del congresista Alejandro Muñante con respecto a la eliminación de las fiscalías de derechos humanos e Interculturalidad y la reactivación de las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el Vraem, lo que sigue la misma línea, por ejemplo, del nuevo comandante de la Policía, Óscar Arriola, quien criminalizó las recientes protestas señalando que los que toman estas medidas cometen actos delictivos y violentos. “Es preocupante este pedido, ya que este nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha manifestado que estaría evaluando la permanencia de los equipos especiales”, y ello podría significar que se está refiriendo también a las fiscalías de derechos humanos, advirtió el director de IDL.

Finalmente, el letrado señaló que el congresista Muñante está “tergiversando la realidad” al pedir la desactivación de las fiscalías de derechos humanos en respuesta a la eliminación de las de terrorismo, lo que es preocupante porque no especifica si se refiere a una o a las 20 que existen, y diera la impresión de que su propósito es que desaparezcan todas.“Todos los casos importantes de derechos humanos han sido denunciados e investigados por estas fiscalías; por lo tanto, su eliminación significaría tan solo una cosa: impunidad. (...) A Alejandro Muñante no le gusta el término de derechos humanos ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y cree que eliminando las fiscalías eso va a desaparecer”, comentó Rivera y agregó que todo depende de lo que decida el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

PUEDES VER: Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

lr.pe
Notas relacionadas
Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo

Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo

LEER MÁS
Esta imagen no muestra a Donald Trump besando a una menor: fue modificado de otro bulo

Esta imagen no muestra a Donald Trump besando a una menor: fue modificado de otro bulo

LEER MÁS
Corte IDH: Georgina Gamboa, torturada y violada durante el conflicto armado interno demanda justicia y reparación

Corte IDH: Georgina Gamboa, torturada y violada durante el conflicto armado interno demanda justicia y reparación

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

LEER MÁS
Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

LEER MÁS
Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

LEER MÁS
Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025