Política

Rosa María Palacios: “El Congreso debe dar normas que permitan persecución del delito, no que favorezcan al delincuente”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios criticó duramente la respuesta del Gobierno frente al paro de transportistas y la creciente ola de extorsiones. Además, cuestionó la inacción de la Policía y la falta de medidas legislativas efectivas desde el Congreso.


RMP denuncia la falta de respuestas reales frente a la inseguridad y el crimen organizado. Foto: Composición LR

La periodista y conductora Rosa María Palacios inició su programa de hoy comentando que, pese al levantamiento del paro y el acuerdo al que llegaron los dirigentes del sector Transportes en reunión con representantes del Gobierno, zonas como San Juan de Lurigancho y Ventanilla mostraron bloqueos de vías, lo que evidencia la aún molestia de los transportistas

Cabe agregar que en dicho encuentro se programó una mesa técnica para el 14 de octubre, por lo cual Rosa María cuestionó “por qué tienen que esperar una semana para sentarse a discutir” y que, fundamentalmente, “lo que se necesita es inteligencia policial que capture a las bandas y las desarticule dentro y fuera de los penales”. Además, “el Congreso debe dar normas que permitan la persecución del delito, no que favorezcan al criminal”, añadió.

Por otro lado, no dejó de refutar las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, en las que minimizaba el paro de transportistas al señalar que esto no resolvería el problema y la solución sería “no abrir mensajes ni contestar llamadas”. Rosa María Palacios, fiel a su estilo, dio una respuesta incisiva y advirtió que hoy en día “la modalidad de extorsión es mucho más salvaje, ya que primero te matan y luego te cobran”, y que, a su vez, sería “el delito más fácil de cometer” dentro de nuestro país. Asimismo, indicó que “la única fuerza que puede responder al embate del crimen es la Policía Nacional; sin embargo, esta no da resultados”.

Al finalizar esta sección de su programa, la periodista mostró comunicados de los distintos partidos políticos (Renovación Popular y Fuerza Popular), a propósito de esta problemática de inseguridad que vivimos, lo que mostraría una total incoherencia entre sus actos y palabras, ya que fueron ellos mismos los que se opusieron al adelanto de elecciones e hicieron las leyes dentro del Congreso para favorecerse ellos mismos y no al pueblo. “Los políticos no tienen empatía, sino oportunismo”, concluyó.

