Esta imagen no muestra a Donald Trump besando a una menor: fue modificado de otro bulo

LO FALSO:

¡Otra prueba más! Donald Trump se besa con una menor de edad. ¡Liberen los archivos¡, ¡enjuicien a los autores!

LO VERDADERO:

La imagen y video fueron hechos con herramientas digitales e inteligencia artificial como Dall-e.

El bulo toma como base otra fuente de desinformación que anteriormente fue desmentido por varios verificadores en el mundo.

Donald

Donald Trump, el actual mandatario conservador de los Estados Unidos, desde sus inicios en la vida pública estuvo bajo la mira de la ley por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate fallecido que fue acusado por haber cometido violaciones contra menores de edad. Debido a estos vínculos, por redes sociales, a lo largo de los años, se han viralizado varias supuestas pruebas fotográficas que lo sindicarían como un actor activo en los abusos ocurridos en la isla de Epstein.

Aunque aún existen denuncias activas e incluso veredictos de tribunales que acusan a Donald Trump, aún se siguen propagando varias teorías conspirativas. Una de ellas es esta imagen y video que supuestamente muestra al magnate y presidente de los Estados Unidos besándose con una menor de edad. No obstante, se trata un bulo basado en otro bulo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Instagram y Threads. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 60.858 visualizaciones, 2.618 'me gusta', 420 repósteos por distintos usuarios, 465 veces compartido a otras plataformas y 370 comentarios.

Imagen y video se basan en… otro bulo

Para identificar la composición de la fotografía, la sometimos a una detección forense del programa de detección InVid. Los resultados señalan que varios de los motores de procesamiento, como el Ghost, DQ y Block, encontraron manipulaciones digitales que se pueden apreciar en las zonas más amarillas de los sombreados azulejos.

Análisis del programa InVid. Foto: composición LR/capturas de pantalla

Sobre el video, lo descargamos y lo evaluamos con el programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que más del 94% del metraje fue generado con inteligencia artificial; al parecer, con los motores de Dall-e o Higgsfield debido a los matices presentados por la edición fraudulenta.

Resultados del programa Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

También podemos verificar de manera manual si observamos bien las composiciones. Lo primero que podemos detectar a simple vista son las manos de quien rodea a la menor, pues uno de los dedos está alargado; otro aspecto a detallar es la mano y piernas de Trump, que están recortados de otra imagen por la diferencia del traje negro y azul. Las personas de atrás también muestran incoherencias faciales, como manos sin forma y rostros sin matices. Una de las cosas que aún no puede representar bien la IA son justamente estas articulaciones.

Estos dos bulos gráficos se basan en otro bulo muy difundido y desmentido por varios verificadores en el mundo. En este se observa a Jeffrey Epstein sin camisa junto a una menor sentada en sus piernas al lado de Donald Trump. Las incoherencias son varias, como la falta de una pierna de Trump, las manos y rostros desfigurados de los asistentes y, sobre todo, el cuerpo de Epstein en la composición que ni siquiera está sombreado por Trump, solo está hacia atrás.

Bulo del cual se basa esta nueva desinformación. Foto: Estadão / Clarissa Pacheco

Conclusión

El video y fotografía corresponden fueron alterados con inteligencia artificial y de forma digital, no muestran una fotografía que evidencie un abuso por parte de Donald Trump. Este bulo se basa en otro que muestra a Trump y Einstein junto a una menor, pero que también fue manipulado. No obstante, sí existen sentencias que acusan al actual presidente de los Estados Unidos de haber cometido acoso sexual. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.