EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Política

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

El informe preliminar de la Comisión del Congreso que indaga el caso Odebrecht arremete contra los fiscales encargados del caso, buscando cambiar la interpretación de los hechos.

Informe preliminar de Comisión de Muñante busca acusar de delitos a fiscales Lava Jato. Foto: composición LR
Informe preliminar de Comisión de Muñante busca acusar de delitos a fiscales Lava Jato. Foto: composición LR

El informe preliminar aprobado por la Comisión Investigadora Multipartidaria presidida por Alejandro Muñante sugiere que los fiscales encargados de la negociación de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht habrían archivado procesos penales de manera irregular. Sin embargo, esta acusación se presenta sin un análisis exhaustivo ni evidencia sólida que respalde tales afirmaciones, apuntando a lo que sería una persecución política.

La solicitud de una prórroga de 90 días para continuar con la investigación, sin una justificación clara, podría interpretarse como una estrategia para prolongar el proceso sin avances sustanciales. Estas acciones han sido interpretadas por el periodista Gustavo Gorriti como un intento de deslegitimar el trabajo del Ministerio Público y cambiar la narrativa de los hechos a base de la desinformación

"Tienen la idea de que al final ellos terminen como víctimas siendo reivindicados, y los fiscales y periodistas que hicieron la investigación a fondo terminen siendo castigados como culpables de delitos imaginarios de la desinformación", expresó en un programa local.

PUEDES VER: Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Comisión que investiga caso Odebrecht es vinculada a casos de corrupción

Alejandro Muñante es miembro de Renovación Popular, partido investigado en el contexto del caso Lava Jato, lo que demuestra un claro conflicto de intereses. Ahora, su informe preliminar, se enfoca en desacreditar a fiscales a cargo del caso como José Domingo Pérez y Hamilton Montoro.

“Tenemos ciertos datos que nos hacen sospechar fuertemente de que los fiscales encargados de la negociación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht habrían incumplido las normas aplicables al proceso especial, por ejemplo, según el marco normativo penal, los beneficios del acuerdo no se deben aplicar a casos que no sean parte del acuerdo”, sostuvo Muñante, durante la octava sesión ordinaria.

Además, la contratación de Luis Pacheco Mandujano, abogado defensor de prófugos vinculados al caso Odebrecht, como asesor en la comisión, genera controversia y mayores cuestionamientos sobre la objetividad del grupo.

