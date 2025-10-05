HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Política

Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo

En una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, remarcan que el defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, respalda leyes que generan impunidad. Trascendió que busca ser su sucesor.

Familiares de víctimas del conflicto armado interno
Familiares de víctimas del conflicto armado interno | Archivo

Familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno enviaron una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), Raquel Caballero de Guevara, para informarle cómo fue elegido el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y cuál ha sido su preocupante postura en casos de derechos humanos, como en las leyes de prescripción y de amnistía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

lr.pe

Precisamente, en Perú se realiza desde mañana, lunes 6, el XXIX Congreso y XXX Asamblea de la FIO, cuya inauguración será en Cusco, y culminará el sábado 11 en Lima, con la elección de las nuevas autoridades. Trascendió que Gutiérrez está haciendo lobby para ser elegido presidente de dicha institución.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

En la carta, explican que el actual defensor fue elegido por un Congreso con el más bajo índice de aprobación de los últimos años, entre candidatos propuestos por partidos políticos, y en medio de cuestionamientos y falta de transparencia.

"Esta forma de elección hace que, las decisiones que se toman desde la Defensoría, obedezcan a los intereses de los partidos políticos y no a la defensa de los derechos de la ciudadanía", advierten.

Notas relacionadas
Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

LEER MÁS
Ley de Amnistía: Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan demanda de inconstitucionalidad de Josué Gutiérrez

Ley de Amnistía: Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan demanda de inconstitucionalidad de Josué Gutiérrez

LEER MÁS
Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

Omar Coronel sobre los Z: “Hay un hartazgo que puede generar una manifestación más amplia”

LEER MÁS
Congreso: aprueban dictamen que elimina la palabra "género" en Ley de igualdad de oportunidades

Congreso: aprueban dictamen que elimina la palabra "género" en Ley de igualdad de oportunidades

LEER MÁS
Marcha de 'Generación Z': Así se desarrolló la quinta jornada de manifestaciones contra el Gobierno

Marcha de 'Generación Z': Así se desarrolló la quinta jornada de manifestaciones contra el Gobierno

LEER MÁS
Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

LEER MÁS
Carlincatura satiriza la reacción de una institución tras orden judicial de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

Carlincatura satiriza la reacción de una institución tras orden judicial de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025