Familiares de víctimas de DDHH alertan sobre falta de idoneidad del defensor del Pueblo
En una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, remarcan que el defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, respalda leyes que generan impunidad. Trascendió que busca ser su sucesor.
Familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno enviaron una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), Raquel Caballero de Guevara, para informarle cómo fue elegido el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y cuál ha sido su preocupante postura en casos de derechos humanos, como en las leyes de prescripción y de amnistía.
Precisamente, en Perú se realiza desde mañana, lunes 6, el XXIX Congreso y XXX Asamblea de la FIO, cuya inauguración será en Cusco, y culminará el sábado 11 en Lima, con la elección de las nuevas autoridades. Trascendió que Gutiérrez está haciendo lobby para ser elegido presidente de dicha institución.
En la carta, explican que el actual defensor fue elegido por un Congreso con el más bajo índice de aprobación de los últimos años, entre candidatos propuestos por partidos políticos, y en medio de cuestionamientos y falta de transparencia.
"Esta forma de elección hace que, las decisiones que se toman desde la Defensoría, obedezcan a los intereses de los partidos políticos y no a la defensa de los derechos de la ciudadanía", advierten.