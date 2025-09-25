HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
Política

Corte IDH: Georgina Gamboa, torturada y violada durante el conflicto armado interno demanda justicia y reparación

En 1981, Georgina Gamboa fue secuestrada por efectivos policiales y trasladada al puesto de Vilcashuamán, Ayacucho. La torturaron y violaron acusándola de terrorismo. A pesar de sus denuncias, los responsables fueron absueltos. La Corte IDH escuchó su testimonio.

Georgina Gamboa, víctima de violencia sexual en el conflicto armado interno
Georgina Gamboa, víctima de violencia sexual en el conflicto armado interno | Corte IDH

Georgina Gamboa tenía 17 años cuando efectivos de la policía llegaron a su casa, en la comunidad ayacuchana de Parcco y la secuestraron. Era enero de 1981. Nunca olvidará ese día pues la torturaron y violaron acusándola de terrorismo. Producto de la violencia que sufrió, tuvo una hija, quien la acompañó durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada el miércoles 24 de setiembre, donde llegó a buscar la justicia y reparación que se le negó en Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

lr.pe

Relató que fue detenida brevemente por efectivos de la Policía a fines de diciembre de 1980 junto a su madre para declarar por el asesinato de un hacendado en una localidad cercana a la suya. Posteriormente, el 17 de enero de 1981 la sacaron en la madrugada de su casa, acusándola de terrorista.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Vinieron sinchis, en la madrugada, habrá sido las 4 de la mañana. Entraron a mi casa, pateando, rompiendo la puerta, y me saca de la cama. Me saca jalándome de mi cabello, con mi ropa de dormir, y nos traslada a la plaza", detalló.

"Me pregunta dónde escondí el arma y comienzan a buscar la casa. Tenemos allí lo que usamos en el campo, machete y cuchillo. Todo lo juntaron... Rebuscaron todas las casas, mataron una vaca para que le manda cocinar y el resto de la carne llevaron a Vilcas. A mí también", recordó Georgina, quien ahora tiene 61 años.

Contó que esa noche trasladaron a varias personas al puesto de Vilcashuamán, siendo ella la única mujer. La dejaron sola en un cuarto oscuro y por la noche la torturaron y agredieron sexualmente. "Entran en la noche. 'Eres terruca' diciendo, me golpean y comenzaron a penetrarme, a hacerme violación. He sufrido violación. Eran varios, como siete personas que me golpearon», sostuvo visiblemente afectada.

Al día siguiente la llevaron a la Policía de Investigaciones de Huamanga, tras lo cual fue derivada a prisión de adultos, en Ayacucho, pese a ser menor de edad, donde se enteró que estaba embarazada.

Los responsables fueron procesados, pero los absolvieron en 1986. En 2005, tras dar su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, intentaron reabrir el caso, pero las autoridades judiciales rechazaron el pedido para que se pudiera hacer una prueba de ADN a los acusados, por considerar que el caso ya estaba cerrado.

"Necesito justicia, reparación para mí, para mi familia, para mis hermanos", solicitó. En el marco de las reparaciones económicas que dio el el Estado a las víctimas de la violencia política entre 1980 y 2000, Georgina recibió S/ 5.000, y nunca recibió atención psicológica por las torturas a las que fue sometida.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

Gobierno de Dina Boluarte promulga reglamento que fortalece a la APCI y somete el financiamiento y actividades de las ONG

LEER MÁS
Acusación por crimen organizado impide a Azul Rojas declarar en juicio presencial contra policías que la agredieron

Acusación por crimen organizado impide a Azul Rojas declarar en juicio presencial contra policías que la agredieron

LEER MÁS
Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

Rafael López Aliaga figura en el ranking de alcaldes con mayor desaprobación de Sudamérica, según CB Consultoría

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "La recompensa debe ir a la policía paraguaya"

LEER MÁS
Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

LEER MÁS
Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica a Santiváñez tras captura de El Monstruo: "¿por qué no se le capturó antes?"

Juliana Oxenford critica a Santiváñez tras captura de El Monstruo: "¿por qué no se le capturó antes?"

LEER MÁS
Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota