Política

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Estudiantes de diversas universidades, como San Marcos y PUCP, se unieron para exigir una respuesta del Gobierno de Boluarte y el Congreso ante el aumento de la inseguridad que afecta a los transportistas.

Estudiantes de diversas universidades marcharon en las calles de San Miguel convocando a la ciudadanía al paro. Foto: Carlos Felix / LR
El Bloque Universitario oficializaron su adhesión al paro nacional convocado para el miércoles 15 de octubre. Con pancartas y consignas como: "siempre de pie, nunca de rodillas", anunciaron que la movilización pretende reclamar al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas ante la escalada de extorsiones al sector transporte, al tiempo de reafirmar que “el pueblo no se rinde”.

La marcha inició sobre la avenida Universitaria y avanzó hasta la Plaza San Miguel. En el trayecto, los manifestantes expresaron su solidaridad con los choferes afectados por las redes criminales que exigen cupos y amenazas. Señalaron que no se trata solo de una protesta estudiantil, sino de una acción de unidad con los trabajadores del transporte.

Participaron de la movilización representantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), el Bloque de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA). Cada agrupación ofreció discursos breves, comprometió asistencia al paro nacional y demandó una postura firme del Congreso y del Ejecutivo.

El contexto que motiva esta medida es la evidente falta de respuesta del Ejecutivo frente al incremento de las extorsiones a los transportistas. Numerosos choferes han sido amenazados, algunos atacados con armas de fuego, y varios gremios han convocado ya a jornadas de paro para denunciar la inseguridad que atraviesan.

