"No contesten las llamadas de extorsión": las frases más absurdas del Gobierno durante el paro de transportes

Por su parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, minimizó las protestas de los trabajadores de transporte. Foto: Composición/LR

Por su parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, minimizó las protestas de los trabajadores de transporte. Foto: Composición/LR

El lunes 6 de octubre se llevó a cabo el paro de transportistas en Lima y Callao. El objetivo es exigir al Gobierno y el Congreso acciones concretas para frenar la alta ola de la criminalidad en el Perú. Sin embargo, en ese contexto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus ministros tuvieron desafortunadas declaraciones que causó la indignación de la ciudadanía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El mismo día de las paralizaciones, la mandataria minimizó las manifestaciones de los trabajadores de transporte al indicar que la protestas no "va a resolver el problema". No obstante, los choferes enfurecieron luego de que la jefa de Estado propuso "no contestar llamadas y mensajes" para frenar las extorsiones.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", dijo.

"No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la PNP, ellos harán la investigación. (…) El tema de la extorsión, si bien es cierto, se está incrementando, porque también hay más denuncias, las personas están denunciando, los que anteriormente se quedaban callados", agregó.

Por otro lado, las declaraciones del primer ministro, Eduardo Arana, fueron tomadas con indignación en la ciudadanía. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) minimizó el avance de la criminalidad organizada al señalar que son un fenómeno que no se veía hace mucho. Sus dichos generaron preocupación debido a que, según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima, aumentó en 478% en los últimos 5 años.

"Y yo le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo", dijo.

PUEDES VER: Congreso debatirá moción de censura contra ministro de Cultura este jueves 9 de octubre

En tanto, las palabras del ministro de Interior, Carlos Malaver, también enfurecieron a la ciudadanía. El último 5 de octubre, Malaver mostró "sorpresa" por la convocatoria a un paro de transportistas. "No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores", señaló.

Además, el titular del Mininter precisó que el chofer era de nacionalidad venezolana y que la investigación del asesinato analizaba otras hipótesis.

"El día de hoy, la información que me ha dado el jefe de región [es que] la víctima es de nacionalidad venezolana. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo, es lo que se ha encontrado. Hay un ensañamiento contra esta persona. Su esposa, de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio, y es por eso que no podemos aventurarnos", declaró a RPP.

"Entonces, fue lo que le dije al gremio que se presentaron el día de ayer, a todas las personas, que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo", acoto.

Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, criminaliza paro de transportistas y advierte detenciones

En otro momento, el flamante comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, minimizó el paro de transportistas al asegurar que "todos nos vamos a morir".

“Hay mucha división, mucho encuentro, mucho encono. Todos somos seres humanos, todos vamos a morirnos en algún momento, por favor, colaboremos para tener una sociedad en la cual podamos vivir mejor”, comentó.

“El derecho a transitar libremente y el derecho a expresarte está garantizado por la Constitución, y nosotros, que somos hombres de bien, no salimos a la calle ansiosos de tirar un palo o soltar un gas lacrimógeno, por el amor de Dios, no. Nosotros estamos hechos para proteger a la vida humana”, acotó.