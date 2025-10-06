Durante el contundente paro de transportistas de este 6 de octubre, una mujer fue entrevistada por Buenos Días Perú y no pudo contener las lágrimas al referirse a la situación de delincuencia e inseguridad que se vive en el país. La madre de familia exigió a la presidenta Dina Boluarte hacer algo para mejorar la problemática.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Claro que está bien debemos apoyar a nuestros hermanos transportistas, nadie merece morir así. Yo también tengo familiares choferes, yo ando como loquita rogando para que a mis hijas no les pase nada porque llegan de trabajar muy tarde...", dijo la señora entre lágrimas.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

El paro de transportistas, que se mantiene en varios puntos del país, ha generado dificultades para miles de trabajadores que dependen del tránsito diario. Sin embargo, la mayoría de estos, al ser entrevistados, han evidenciado su total apoyo a la medida debido a que la criminalidad también pone en riesgo sus vidas.

El testimonio de la mujer se ha viralizado en redes sociales como un reflejo del malestar ciudadano ante la falta de respuesta del Gobierno frente a los conflictos sociales y económicos que persisten desde el inicio de la gestión de Boluarte, quien permanece en su punto más bajo de desaprobación.

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el paro de transportistas que se lleva a cabo este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, motivado por el incremento de extorsiones e inseguridad ciudadana en el país. La mandataria minimizó la efectividad de estas manifestaciones, y afirmó que protestas de "24 o 48 horas no resuelven el problema" de la criminalidad.

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", comentó.