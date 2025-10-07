Congreso y transportistas solicitarán al Ejecutivo declarar en emergencia al sector de transporte: ¿qué significa esta medida?

Tras levantar el paro de transportistas, representantes de los gremios se reunieron este 7 de octubre con el presidente del Congreso, José Jerí, y demás parlamentarios. En la reunión estuvo presente Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP).

En la reunión uno de los principales pedidos de parte de los transportistas fue declarar en emergencia el sector. “(Entre los acuerdos) se va a tener que aprobar el estado de emergencia al transporte, el segundo es que se ha acordado que se va a llevar a cabo la mesa técnica entre mañana o el jueves”, indicó Palomino.

"Estamos preocupados todo el gremio en general, los cinco gremios que están ahora están muy preocupados, porque hemos tenido que desplazar hombre y máquina para que lleguemos a este extremo de que se lleven a cabo las mesas de trabajo de alto nivel”, añadió.

Declaratoria de emergencia en el transporte público: ¿qué implica?

Una declaratoria de emergencia en el sector transporte permitiría al Gobierno aplicar medidas excepcionales por un tiempo limitado, con el objetivo de recuperar la seguridad y el orden en esta actividad. Estas acciones incluirían:

Instalación inmediata de cámaras de vigilancia con geolocalización

Botones de pánico en los vehículos

Registro biométrico facial de los conductores

Asignación de recursos específicos para los corredores con mayor índice de riesgo.

Asimismo, se contemplaría el refuerzo de la inteligencia policial y la implementación de programas de recompensas por denuncias seguras, junto con la creación de un fondo de apoyo para las familias de las víctimas y la obligatoriedad de seguros de vida y salud para los choferes formales. En conjunto, esta declaratoria permitiría agilizar procesos de compra y contratación, eliminando trabas administrativas y garantizando respuestas más rápidas frente a la delincuencia.

Ejecutivo ya tiene un acuerdo con gremios de transporte

Por lo pronto, ya existe un acuerdo entre los gremios de transporte y el Ejecutivo. El mismo fue tomado el día 6 de octubre, fecha en la que hubo reunión de la PCM con los representantes de los transportistas y se decidió levantar la huelga entre otras disposiciones.

"Como resultado de la reunión se acordó, instalar el 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de los actos delictivos, la implementación de unidades de flagrancia así como bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios, evitar la implementación de acciones que afecten el normal servicio de transportes y las medidas pasarán por una coordinación previa con las partes", indicó el representante de los transportistas.

Asimismo, agregó que el 7 de octubre tienen una reunión con el presidente del Congreso y el sábado con miembros de la Fiscalía. "Esperamos que esta situación de fin de esta desgracia que afronta nuestro país", dijo.