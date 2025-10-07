HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza
Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     
Política

Congreso y transportistas solicitarán al Ejecutivo declarar en emergencia al sector de transporte: ¿qué significa esta medida?

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP), aseguró que el Ejecutivo se comprometió a declarar el estado de emergencia para el sector.

Congreso y transportistas solicitarán al Ejecutivo declarar en emergencia al sector de transporte. Foto: La República
Congreso y transportistas solicitarán al Ejecutivo declarar en emergencia al sector de transporte. Foto: La República

Tras levantar el paro de transportistas, representantes de los gremios se reunieron este 7 de octubre con el presidente del Congreso, José Jerí, y demás parlamentarios. En la reunión estuvo presente Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En la reunión uno de los principales pedidos de parte de los transportistas fue declarar en emergencia el sector. “(Entre los acuerdos) se va a tener que aprobar el estado de emergencia al transporte, el segundo es que se ha acordado que se va a llevar a cabo la mesa técnica entre mañana o el jueves”, indicó Palomino.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Estamos preocupados todo el gremio en general, los cinco gremios que están ahora están muy preocupados, porque hemos tenido que desplazar hombre y máquina para que lleguemos a este extremo de que se lleven a cabo las mesas de trabajo de alto nivel”, añadió.

PUEDES VER: Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

lr.pe

Declaratoria de emergencia en el transporte público: ¿qué implica?

Una declaratoria de emergencia en el sector transporte permitiría al Gobierno aplicar medidas excepcionales por un tiempo limitado, con el objetivo de recuperar la seguridad y el orden en esta actividad. Estas acciones incluirían:

  • Instalación inmediata de cámaras de vigilancia con geolocalización
  • Botones de pánico en los vehículos
  • Registro biométrico facial de los conductores
  • Asignación de recursos específicos para los corredores con mayor índice de riesgo.

Asimismo, se contemplaría el refuerzo de la inteligencia policial y la implementación de programas de recompensas por denuncias seguras, junto con la creación de un fondo de apoyo para las familias de las víctimas y la obligatoriedad de seguros de vida y salud para los choferes formales. En conjunto, esta declaratoria permitiría agilizar procesos de compra y contratación, eliminando trabas administrativas y garantizando respuestas más rápidas frente a la delincuencia.

PUEDES VER: Paro de transportes: Gremios levantan extensión de protesta tras reunión con Consejo de Ministros

lr.pe

Ejecutivo ya tiene un acuerdo con gremios de transporte

Por lo pronto, ya existe un acuerdo entre los gremios de transporte y el Ejecutivo. El mismo fue tomado el día 6 de octubre, fecha en la que hubo reunión de la PCM con los representantes de los transportistas y se decidió levantar la huelga entre otras disposiciones.

"Como resultado de la reunión se acordó, instalar el 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de los actos delictivos, la implementación de unidades de flagrancia así como bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios, evitar la implementación de acciones que afecten el normal servicio de transportes y las medidas pasarán por una coordinación previa con las partes", indicó el representante de los transportistas.

Asimismo, agregó que el 7 de octubre tienen una reunión con el presidente del Congreso y el sábado con miembros de la Fiscalía. "Esperamos que esta situación de fin de esta desgracia que afronta nuestro país", dijo.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

Zaca TV sorprenden al explicar la verdadera razón del por qué no hablaron sobre el paro de transportistas en su programa: "Es una falta de respeto"

LEER MÁS
Chofer se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar: “Me dice 'Espero que regreses'’”

Chofer se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar: “Me dice 'Espero que regreses'’”

LEER MÁS
Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

Youtubers critican a Dina Boluarte por pedir que no abran los mensajes de extorsionadores: “No me llega un WhatAssp, me llega una granada”

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

LEER MÁS
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

LEER MÁS
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
Gobierno en jaque: incrementan los bloqueos en segundo día de paro regional en Cajamarca

Gobierno en jaque: incrementan los bloqueos en segundo día de paro regional en Cajamarca

LEER MÁS
César Hildebrandt responde a Dina Boluarte por "idea" para frenar extorsiones: "Si no contestas te disparan"

César Hildebrandt responde a Dina Boluarte por "idea" para frenar extorsiones: "Si no contestas te disparan"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025