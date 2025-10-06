Juicio a Susana Villarán: Procuraduría exige el pago de S/24 millones contra ella y demás implicados

Procuraduría exige el pago de S/24 millones contra ella y demás implicados. Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

La procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato solicitó el pago total de US$ 286 millones y casi S/ 24 millones como reparación civil contra los implicado en el proceso judicial de Susana Villarán por presuntos actos de corrupción vinculados a las empresas Odebrecht y OAS. El pedido fue parte de los alegatos de apertura en la audiencia de este 6 de octubre.

Fue el procurador Carlos Fernández quien sustentó que la presunta organización criminal liderada por Villarán negociaron aportes con las referidas empresas para financiar su campaña política.

Asimismo, la Procuraduría presentó montos de reparación para otro delitos incluidos en el caso. El más alto hasta ahora son los US$ 181 mill. requeridos por Rutas de Lima, referente a los peajes entre 2013 y 2016.

El 7 de octubre, la defensa de Villarán presentará sus alegatos de apertura. La letrada Merly Edquén indicó que ello tardará un máximo de dos horas, pues se trata de la acusada principal del caso.

Respecto a los delitos, el Ministerio Público pide 29 años de pena privativa de la libertad contra la exalcaldesa por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.

¿De qué se acusa a Susana Villarán?

Villarán de la Puente es investigada por los supuestos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos y falsedad genérica. Por estos supuestos actos ilegales, la Fiscalía la investiga por ser la presunta autora y autora mediata, motivo el cual ha solicitado al Poder Judicial imponer una pena privativa de la libertad de 29 años de cárcel.

Durante el desarrollo de las audiencias, el Ministerio Público interrogará a 378 testigos: cantantes, actores, excongresistas y otras exautoridades. A la exalcaldesa la acompañarán otros 18 investigados luego de que se excluyó de toda acción penal a los fallecidos José Miguel Castro Gutiérrez y Mario Ruas Nogueira. Asimismo, 9 personas jurídicas fueron incluidas en el proceso judicial, así como a 16 terceros civilmente responsables.

Las sesiones del juicio oral estará a cargo de los magistrados Max Bengoa, Wilmer Quispe y Nayko Coronado. Esta última indicó que las sesiones los días lunes y martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde.