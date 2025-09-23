Susana Villarán EN VIVO: inicia juicio oral contra exalcaldesa de Lima por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS

Llegó el día para Susana Villarán. Hoy, martes 23 de septiembre, a las 9 de la mañana, el Poder Judicial dará inicio del juicio oral en su contra por los presuntos aportes ilícitos recibidos que habría recibido de Odebrecht y OAS por más de 10 millones de dólares. Según la tesis fiscal, este dinero ilegal habría sido destinado para las campañas del 'No' a la revocatoria en 2013 y la reelección del 2014 a cambio de licitaciones en la capital limeña. Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, asociación ilícita, cohecho, entre otros. Para este proceso, el Ministerio Público interrogará a 378 testigos, incluidos actores, excongresistas, cantantes y Jorge Barata. Además, otras 20 personas naturales y 9 jurídicas serán sometidas a este juicio oral, mientras que 16 empresas fueron incluidas como terceros civilmente responsables.

JUICIO ORAL DE SUSANA VILLARÁN: ÚLTIMAS NOTICIAS 08:17 Susana Villarán llega a la sede del Poder Judicial para el inicio del juicio oral en su contra por el caso Lava Jato La exalcaldesa Susana Villarán acudió a la sede del Poder Judicial para participar del juicio oral en su contra en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato. A su llegada, declaró brevemente ante los medios de comunicación: "(Este juicio oral) da inicio a un momento que he esperado durante muchos años. Espero que se hable la verdad". 08:13 Juicio oral contra Susana Villarán: ¿cuántos años pide la Fiscalía contra la exalcaldesa? El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial 29 años de pena privativa de la libertad contra Susana Villarán en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato. 08:03 Juicio oral contra Susana Villarán: ¿de qué delitos se le acusa a la exalcaldesa? Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en el marco de las indagaciones por el caso Lava Jato. 07:56 Juicio oral contra Susana Villarán: ¿a qué hora comienza la audiencia en el Poder Judicial? El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial comenzará el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán a las 9 de la mañana de este martes 23 de septiembre. La audiencia se llevará a cabo en la sede Carlos Zavala Loayza, en el Cercado de Lima.