José Domingo Pérez solicitará que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio contra Susana Villarán

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato adelantó que la declaración del alcalde de Lima en el juicio contra Villarán es "pertinente". El testimonio del burgomaestre será presentado como una "prueba nueva" en el proceso judicial por los casos Odebrecht y OAS.

Rafael López Aliaga declararía en el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima. Foto: Composición(LR

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, informó que solicitará que Rafael López Aliaga declare en calidad de testigo en el juicio oral que se le sigue a Susana Villarán. Esta solicitud se realizará a los magistrados del proceso judicial en el marco de las investigaciones por los casos Odebrecht y OAS.

En una entrevista para RPP, Pérez Gómez calificó como "pertinente" el testimonio que puede brindar el alcalde de Lima por las indagaciones sobre la concesión de Rutas de Lima. Asimismo, el representante del Ministerio Público en el caso enfatizó que los dichos del burgomaestre será considera como una "prueba nueva".

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Quién es Óscar Arriola, el nuevo comandante de la PNP que ocupará el lugar de Víctor Zanabría?

"Creo que también es pertinente que declare en juzgamiento en el caso de la señora Susana Villarán. Hay un estadío que se conoce como la prueba nueva en la que la Fiscalía va a procurar que se recibe el testimonio también en juzgamiento del señor Rafael López Aliaga. Se va a solicitar a los jueces que permitan la actuación en calidad de prueba nueva del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima", aseguró.

"(López Aliaga) ha presentado un escrito indicando de que la Fiscalía tiene que adoptar ciertas medidas en relación del de los peajes que corresponden a la concesión de rutas de Lima, con lo que creemos, a partir de lo que está presentando el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene que ser escuchado por los jueces que están juzgando el caso de la señora Susana Villarán en calidad de testigo", acotó.

Betssy Chávez: Comisión Permanente aprueba informe que propone inhabilitar por 10 años

En esa misma línea, el fiscal Pérez pronosticó que, en un plazo de dos semanas, los jueces podrían tomar la decisión para que el alcalde de Lima declare en el juicio oral. El miembro de la Fiscalía argumentó el tiempo de espera en que durante la primera semana del juzgamiento en octubre se revisarán los alegatos de las defensas de los investigados.

La declaración del titular de la MML se sumará a los testimonios que brindarán los otros 378 testigos citados por el Ministerio Público.

