HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Política

Fiscalía acusa a Susana Villarán de recibir US$ 11 millones de Odebrecht y OAS

La exalcaldesa de Lima afrontará un juicio oral en su contra por cinco presuntos delitos en su contra, entre ellos lavado de activos y cohecho (sobornos). La Fiscalía investiga a Susana Villarán por haber recibido supuestos aportes ilícitos de las empresas brasileñas para las campañas del 'No' a la revocatoria y reelección a cambio de contrataciones, motivo por el que ha solicitado 29 años de prisión en su contra.

La exalcaldesa de Lima es investigada por recibir presuntos aportes ilícitos para sus campañas del 2013 y 2014. Foto: La República
La exalcaldesa de Lima es investigada por recibir presuntos aportes ilícitos para sus campañas del 2013 y 2014. Foto: La República

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afrontará un juicio oral en su contra por los casos Odebrecht y OAS. El motivo es por presuntamente haber recibo US$ 11 millones en aportes ilícitos de las mencionadas empresas brasileñas para las campañas del 'No' a la revocatoria (2013) y la reelección (2014) a cambio de las adjudicaciones de los proyectos viales Rutas de Lima y Línea Amarilla.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, en la segunda audiencia de esta nueva parte del proceso judicial —el miércoles 24 de septiembre— el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, contará con 3 horas para explicar, detallar y sustentar la acusación contra la exburgomaestre. Asimismo, la Procuraduría tendrá 2 horas para su intervención en la sesión.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

lr.pe

Villarán de la Puente es investigada por los supuestos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos y falsedad genérica. Por estos supuestos actos ilegales, la Fiscalía la investiga por ser la presunta autora y autora mediata, motivo el cual ha solicitado al Poder Judicial imponer una pena privativa de la libertad de 29 años de cárcel.

Durante el desarrollo de las audiencias, el Ministerio Público interrogará a 378 testigos: cantantes, actores, excongresistas y otras exautoridades. A la exalcaldesa la acompañarán otros 18 investigados luego de que se excluyó de toda acción penal a los fallecidos José Miguel Castro Gutiérrez y Mario Ruas Nogueira. Asimismo, 9 personas jurídicas fueron incluidas en el proceso judicial, así como a 16 terceros civilmente responsables.

PUEDES VER: Pedro Castillo sobre la marcha de la Generación Z: "Un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país"

lr.pe
Folios de la Fiscalía para sustentar su acusación contra Villarán y otros 18 investigados. Créditos: Mabel Alva / URPI -LR

Folios de la Fiscalía para sustentar su acusación contra Villarán y otros 18 investigados. Créditos: Mabel Alva / URPI -LR

Las sesiones del juicio oral estará a cargo de los magistrados Max Bengoa, Wilmer Quispe y Nayko Coronado. Esta última adelantó que en el mes de octubre se realizarán las sesiones los días lunes y martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En comunicación con La República, el fiscal Domingo Pérez señaló que presentarán un pedido para que se realice las sesiones todos los días. En ese sentido, estimó que, en caso sea aceptado su pedido, el juicio podría culminar en un año. "Va a depender de los jueces, estrictamente de los jueces", dijo.

Susana Villarán rompió su silencio luego de 6 años

Antes de su ingreso a Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, Villarán declaró a la prensa e indicó que espera que durante el juicio oral se "hable con la verdad". "Ustedes me conocen, espero que me dejen ingresar con paz y tranquilidad, para dar inicio a un momento que esperado durante muchos años (…) espero justicia, respeto, imparcialidad y que se hable la verdad".

Momentos después, al momento de acreditarse con el juez Wilmer Quispe, la exautoridad edil reveló que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que, actualmente, es pensionista. De igual manera, aseguró que dentro de sus bienes solo se encuentran las acciones que tiene en tiendas junto con sus siete hermanos.

Lo llamativo de sus declaraciones fue que, una noche antes del inicio de la audiencia oral, la exalcaldesa de Lima afirmó que recibió dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Sin embargo, negó que sea "corrupta". En consecuencia, el fiscal del caso, José Pérez, la instó a que confesar sus dichos para que solo quede debatir la pena en su contra.

Fiscal José Domingo Pérez se pronuncia por declaraciones de Villarán

Precisamente, por estas últimas declaraciones de Villarán, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció. En diálogo con La República, al ser consultado si las palabras de la exalcaldesa se dan en el contexto de que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse por el caso Cócteles —en el que debe decidir si los aportes en campañas son ilícitos o no—, Pérez Gómez aseguró que esto no afectaría al caso de la exautoridad edil debido a que ella se encontraba en el ejercicio de funciones y es investigada por otros delitos, no solo por lavado de activos.

"Voy a esperar qué va a presentar su defensa. Hay un estadío de ofrecimiento de prueba nueva, yo estoy a la expectativa. Estaríamos acreditando muchos los aspectos de lo que trata el juicio oral", mencionó al ser preguntado si usará las declaraciones de Villarán durante el proceso judicial.

Por otro lado, Pérez Gómez afirmó que la defensa legal podría alegar un posible fallo del TC a favor de Fujimori Higuchi para poder anular las investigaciones y reveló que, durante el juicio oral, observó a un abogado del caso Cócteles como parte de la defensa de un investigado.

"Queda claro que esa sentencia va a afectar el caso de Susana Villarán, si no también otros procesos. Por eso, la defensa trata de señalar dentro de las presentación en televisión que son aportes en campaña. Pero nosotros decimos que no solo eran aportes de campaña, sino también eran una contraprestación por haber favorecido con estos proyectos de Rutas de Lima", explicó.

Salida de Susana Villarán del juicio oral. Créditos: Mabel Alva / URPI -LR

Salida de Susana Villarán del juicio oral. Créditos: Mabel Alva / URPI -LR

Notas relacionadas
Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

LEER MÁS
Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

LEER MÁS
Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

LEER MÁS
Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

LEER MÁS
Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

LEER MÁS
JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

LEER MÁS
Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota