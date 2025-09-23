Fiscalía acusa a Susana Villarán de recibir US$ 11 millones de Odebrecht y OAS

La exalcaldesa de Lima es investigada por recibir presuntos aportes ilícitos para sus campañas del 2013 y 2014. Foto: La República

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afrontará un juicio oral en su contra por los casos Odebrecht y OAS. El motivo es por presuntamente haber recibo US$ 11 millones en aportes ilícitos de las mencionadas empresas brasileñas para las campañas del 'No' a la revocatoria (2013) y la reelección (2014) a cambio de las adjudicaciones de los proyectos viales Rutas de Lima y Línea Amarilla.

En ese sentido, en la segunda audiencia de esta nueva parte del proceso judicial —el miércoles 24 de septiembre— el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, contará con 3 horas para explicar, detallar y sustentar la acusación contra la exburgomaestre. Asimismo, la Procuraduría tendrá 2 horas para su intervención en la sesión.

Villarán de la Puente es investigada por los supuestos delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho (soborno), lavado de activos y falsedad genérica. Por estos supuestos actos ilegales, la Fiscalía la investiga por ser la presunta autora y autora mediata, motivo el cual ha solicitado al Poder Judicial imponer una pena privativa de la libertad de 29 años de cárcel.

Durante el desarrollo de las audiencias, el Ministerio Público interrogará a 378 testigos: cantantes, actores, excongresistas y otras exautoridades. A la exalcaldesa la acompañarán otros 18 investigados luego de que se excluyó de toda acción penal a los fallecidos José Miguel Castro Gutiérrez y Mario Ruas Nogueira. Asimismo, 9 personas jurídicas fueron incluidas en el proceso judicial, así como a 16 terceros civilmente responsables.

Folios de la Fiscalía para sustentar su acusación contra Villarán y otros 18 investigados. Créditos: Mabel Alva / URPI -LR

Las sesiones del juicio oral estará a cargo de los magistrados Max Bengoa, Wilmer Quispe y Nayko Coronado. Esta última adelantó que en el mes de octubre se realizarán las sesiones los días lunes y martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En comunicación con La República, el fiscal Domingo Pérez señaló que presentarán un pedido para que se realice las sesiones todos los días. En ese sentido, estimó que, en caso sea aceptado su pedido, el juicio podría culminar en un año. "Va a depender de los jueces, estrictamente de los jueces", dijo.

Susana Villarán rompió su silencio luego de 6 años

Antes de su ingreso a Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, Villarán declaró a la prensa e indicó que espera que durante el juicio oral se "hable con la verdad". "Ustedes me conocen, espero que me dejen ingresar con paz y tranquilidad, para dar inicio a un momento que esperado durante muchos años (…) espero justicia, respeto, imparcialidad y que se hable la verdad".

Momentos después, al momento de acreditarse con el juez Wilmer Quispe, la exautoridad edil reveló que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que, actualmente, es pensionista. De igual manera, aseguró que dentro de sus bienes solo se encuentran las acciones que tiene en tiendas junto con sus siete hermanos.

Lo llamativo de sus declaraciones fue que, una noche antes del inicio de la audiencia oral, la exalcaldesa de Lima afirmó que recibió dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Sin embargo, negó que sea "corrupta". En consecuencia, el fiscal del caso, José Pérez, la instó a que confesar sus dichos para que solo quede debatir la pena en su contra.

Fiscal José Domingo Pérez se pronuncia por declaraciones de Villarán

Precisamente, por estas últimas declaraciones de Villarán, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció. En diálogo con La República, al ser consultado si las palabras de la exalcaldesa se dan en el contexto de que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse por el caso Cócteles —en el que debe decidir si los aportes en campañas son ilícitos o no—, Pérez Gómez aseguró que esto no afectaría al caso de la exautoridad edil debido a que ella se encontraba en el ejercicio de funciones y es investigada por otros delitos, no solo por lavado de activos.

"Voy a esperar qué va a presentar su defensa. Hay un estadío de ofrecimiento de prueba nueva, yo estoy a la expectativa. Estaríamos acreditando muchos los aspectos de lo que trata el juicio oral", mencionó al ser preguntado si usará las declaraciones de Villarán durante el proceso judicial.

Por otro lado, Pérez Gómez afirmó que la defensa legal podría alegar un posible fallo del TC a favor de Fujimori Higuchi para poder anular las investigaciones y reveló que, durante el juicio oral, observó a un abogado del caso Cócteles como parte de la defensa de un investigado.

"Queda claro que esa sentencia va a afectar el caso de Susana Villarán, si no también otros procesos. Por eso, la defensa trata de señalar dentro de las presentación en televisión que son aportes en campaña. Pero nosotros decimos que no solo eran aportes de campaña, sino también eran una contraprestación por haber favorecido con estos proyectos de Rutas de Lima", explicó.